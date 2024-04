Pravidlá verejného obstarávania sa budú opätovne uvoľňovať, kritici hovoria o nižšej transparentnosti a riziku korupcie

Podmienky verejného obstarávania sa majú od júla opäť meniť. Podobne ako v minulosti to vláda znova zdôvodňuje snahou o zjednodušenie a zrýchlenie verejných nákupov.

Vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, regionálno rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), prerokovali poslanci Národnej rady SR v utorok v prvom čítaní.

Navrhovaný zvýšený limit

Rozsiahle zmeny zahŕňajú zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou ich zlúčením, ako aj päťnásobné zvýšenie minimálnej hodnoty malých podlimitných zákaziek, zadávaných bez súťaže, z 10-tisíc eur na 50-tisíc eur. Navrhovaný zvýšený limit má podľa ministerstva investícií pomôcť urýchliť zadávanie zákaziek a prispôsobuje sa úrovni v niektorých krajinách Európskej únie.

Viaceré výhrady ku kritizovaným zmenám a uvoľňovaným podmienkam obstarávania vzniesla opozícia a už skôr aj mimovládne organizácie. Tie sa týkajú napríklad možného zníženia transparentnosti zadávania zákaziek a otvárania priestoru korupcii.

Stavebná zákazka do 800-tisíc eur

„Posúvame obstarávanie stavebných prác v hodnote do 800-tisíc eur bez DPH na možnosť troch ponúk. V sume od 800-tisíc do 1,5 milióna v žiadnych nariadeniach alebo požiadavkách Európskej komisie nie je,“ povedal minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). Verejní obstarávatelia, vrátane samospráv, tak budú môcť zadať stavebnú zákazku do 800-tisíc eur bez dane bez predošlého zverejnenia, stačí im vybrať iba z troch cenových ponúk od vopred vytypovaných firiem.

V prípade bežných tovarov to má platiť pri nákupoch do 221-tisíc eur. Minister investícií v súvislosti s výhradami k zníženiu transparentnosti a možnej korupcii pri obstarávaní uviedol, že zákon urobili ako prejav dôvery k obstarávateľom.

Prejavenie dôvery voči primátorom a županom

„Pre mňa je tento zákon prejavom dôvery voči našim starostom, primátorom, županom. Som presvedčený, že žiaden limit nemôže byť prostriedkom na to, aby sa niečo nekalé neudialo, keď to ten, kto obstaráva, urobiť chce,“ podotkol Richard Raši. Ak podľa neho niekto chcel podvádzať, limit pre zákazky ho nezastaví. Tvrdí, že málokto je pod väčšou kontrolou ako tí, čo riadia mestá, obce alebo kraje.

„Stále platí, že je nevyhnutnosť mať podpísané zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, či povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry. Naši starostovia a primátori sú kontrolovaní občanmi, neziskovými organizáciami, tretím sektorom, občianskymi združeniami,“ pripomenul. Na samosprávy dohliadajú aj hlavní kontrolóri, zastupiteľstvá, ako aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

Výška sankcií sa má znížiť

Richard Raši tiež spomenul, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude môcť rozhodnúť o výške pokuty. Výška sankcií za porušenie podmienok obstarávania sa má znížiť zo súčasných 5 % na 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny zákazky.

„Dali sme možnosť odpustenia pokuty na základe požiadavky samospráv, ktoré mali veľký problém pri stavaní sociálnych bytov. Kvôli týmto pokutám samosprávam hrozí, že sa dostanú postupne do nútenej správy,“ zdôvodnil. Štát má k desiatkam samospráv pohľadávky na pokutách za obchádzanie pravidiel verejného obstarávania pri nájomných sociálnych bytoch.

Novela verejného obstarávania upravuje aj revízne postupy, žiadosť o nápravu sa zo zákona vypúšťa bez náhrady, keďže nie je vyžadovaná podľa predpisov Európskej únie. Miesto toho sa má posilniť vysvetľovanie podmienok obstarávania, kde sa môžu korigovať prípadné špecifikácie. To by malo odstrániť alebo obmedziť aj špekulatívne predlžovanie obstarávania.

K obsahu novely bolo takmer 700 pripomienok

Odstrániť sa má tzv. goldplating, čiže domáce nadbytočné rozširovanie požiadaviek Európskej únie. K obsahu novely bolo takmer sedemsto pripomienok, z toho cez dvesto zásadných, od viac ako 70 subjektov. Ministerstvo investícií akceptovalo skoro tristo pripomienok, vrátane vyše sto zásadných, čiastočne prijalo nad 80 pripomienok, spolu s viac ako dvadsiatkou zásadných.

Navrhované zmeny najviac namietali ÚVO, verejnosť, zamestnávatelia, ministerstvo financií a Únia miest Slovenska. Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že minister Richard Raši chce novelou zákona skryť pred verejnosťou polovicu verejných zákaziek. Podľa mimovládky samosprávy a úrady nebudú musieť pri viac ako polovici zákaziek organizovať súťaž, ale budú im stačiť cenové ponuky od troch vytipovaných firiem. Nadácia uviedla, že takýto postup nahráva špekulantom a zvyšuje riziko predraženia.