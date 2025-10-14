Súd zamietol návrh spoločnosti MBM-GROUP, SNM tak môže pokračovať v rekonštrukcii Krásnej Hôrky – FOTO

Súd zamietol návrh spoločnosti MBM-GROUP, a.s. na vydanie neodkladného opatrenia, Slovenské národné múzeum (SNM) tak môže pokračovať v rekonštrukcii Krásnej Hôrky podľa harmonogramu. Informovali o tom z Oddelenia marketingu a komunikácie SNM.
Spoločnosť porušila zmluvu
Predmetná spoločnosť požadovala vydanie neodkladného opatrenia súdom, na základe ktorého by sa SNM muselo zdržať odovzdania diela a poverenia vykonávaním prác tretej osobe. Daný návrh bol reakciou spoločnosti na odstúpenie od zmluvy zo strany SNM v septembri tohto roka. MBM-GROUP, a.s vykonávala práce na obnove dolného a stredného hradu, a tiež v podhradí. Podľa doterajších zistení sú práce hotové na 80 percent, no SNM má za to, že spoločnosť porušila zmluvu.
„Podľa súdu pre nariadenie neodkladného opatrenia, ktorého sa dožadovalo MBM-GROUP, a.s., absentuje podmienka bezprostredne hroziacej ujmy pre spoločnosť. Súd vo svojom uznesení uviedol, že spoločnosť MBM-GROUP, a.s. žiadnym spôsobom neosvedčila, že jej bezprostredne hrozí vznik alebo rozširovanie škody či inej ujmy, že by dochádzalo k porušovaniu alebo ohrozovaniu jej práv a oprávnených záujmov, alebo že by jej hrozila nenapraviteľná ujma,“ informovali z múzea.
Generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová sa vyjadrila, že rozhodnutie súdu rešpektuje a považuje ho za spravodlivé. „Toto rozhodnutie súdu je pre nás veľkým povzbudením, aby sme v rekonštrukcii hradu Krásna Hôrka pokračovali tak, ako sme si to naplánovali – systematicky a logicky. Aktuálne riešime desať rokov neskolaudované strechy na dolnom a strednom hrade. Nový sanačný projekt pripravuje Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorý vyrieši problém so statikou krovov a povedie ku kolaudácii striech,“ uviedla.
Zápas o záchranu hradu
Doplnila, že zároveň sa aktualizuje projektová dokumentácia horného hradu, ktorý požiar najväčšmi zasiahol. Podotkla, že najskôr v tejto lokalite budú musieť rozbehnúť prípravné práce a komplex vyčistiť od sutiny.
Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany MBM-GROUP, a.s. prvostupňový súd zamietol v celom rozsahu. Uviedol tiež, že je zodpovednosťou spoločnosti, aby zabezpečila odovzdanie diela v súlade so zmluvou.
Predajňová odmieta špekulácie o zastavení rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, obnovu idú robiť systematicky a logicky – VIDEO
„Apelujem na spoločnosť, aby po tomto rozhodnutí súdu pristúpila k odovzdaniu diela a začala poskytovať súčinnosť, o ktorú sme ju doteraz neúspešne žiadali. Opäť opakujem – hrad Krásna Hôrka nemôže a nesmie byť rukojemníkom rôznych záujmov. Po 13 rokoch od požiaru je hrad v rozhodujúcej etape – začal sa zápas o jeho záchranu,“ uzavrela Predajňová. Hrad vyhorel v marci v roku 2012 a jeho rekonštrukcia nie je ani po 13 rokoch od požiaru dokončená.
Agentúra SITA sa pokúsi získať stanovisko spoločnosti MBM-GROUP, a.s.