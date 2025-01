Práca namiesto dávok. Minister Tomáš predstavil zmeny a posvieti si aj na falošné PN-ky – VIDEO

Zákon o práci namiesto dávok ide do pripomienkového konania. Na tlačovej konferencii to oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Pripomenul, že základným princípom návrhu zákona o službách zamestnanosti je zásada, že človeku, ktorý môže pracovať, ale odmietne vhodnú prácu ponúkanú od úradu práce, sa odoberie dávka v hmotnej núdzi.

Novela by mala byť účinná na jeseň

„Ak odmietne pracovať opakovane, tak to bude na tri mesiace. Celé sa to bude cyklicky opakovať, až dovtedy kým takýto človek nepríjme vhodnú pracovnú ponuku,“ vyhlásil Erik Tomáš.

Doplnil, že za odobratie dávky v hmotnej núdzi sa považuje aj to, ak nezamestnaný nenastúpi do zamestnania, alebo poruší pracovnú disciplínu. Novela zákona by podľa ministra mala byť schválená do leta a účinná na jeseň 2025.

Odobratie dávky sa podľa ministra práce nebude týkať ľudí, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu pracovať, ktorým v tom bránia zdravotné, sociálne alebo iné dôvody. To, čo je vhodná pracovná ponuka pre nezamestnanú osobu sa rovnako uvádza v zákone, čím sa budú riadiť aj pracovníci úradov práce.

Koniec fiktívnym PN

Od nového roka majú posudkoví lekári tiež právomoc ukončovať fiktívne PN-ky. V rámci ponúkanej práce sa bude poskytovať aj príspevok na dochádzku, ak bude potrebné pre nezamestnanú osobu cestovať za prácou. Novela zákona berie na vedomie aj ľudí, ktorí nechcú pracovať, pretože majú exekúcie, pre ktoré by im bola výplata exekvovaná.

„Úzko a dlho sme komunikovali s ministerstvom spravodlivosti, a dospeli sme k záveru, že nie je možné upravovať súčasný režim. V súčasnosti je to tak, že nemôžete pracujúcemu človeku siahnuť na časť príjmu do výšky 140 % životného minima. Pokiaľ by sme chceli túto hranicu pre náš projekt zvyšovať, nebolo by to možné,“ vyhlásil minister práce.

Preto sa rezort práce rozhodol pomôcť iným spôsobom, ak sa človek s exekúciami zamestná, počas prvých dvoch mesiacov mu bude ponúkaná plná výška dávky v hmotnej núdzi, keďže exekúcia sa nevzťahuje na sociálne dávky. Ďalšie dva mesiace to bude 75 % dávky, počas ďalších dvoch mesiacov 50 %, a potom už 20 % dávky.

Podchytiť chcú aj vzdelávanie detí

Ministerstvo práce chce podchytiť aj výchovu a vzdelávanie detí, ktoré v mnohých komunitách majú problém, keď nechodia dô škôlok a škôl. Preto rezort rozšíri poskytovanie dávky na nezaopatrené deti aj pre deti, ktoré navštevujú materské, stredné a vysoké školy.

V súčasnosti sa príspevok poskytuje rodičom, ktorí dieťa umiestnia v povinnej školskej dochádzke, a to na základnej a strednej škole. Zmeny sa dotknú ak aktivačného príspevku.

Pokiaľ si nezamestnaný človek neodpracuje určitý počet hodín povinných obecných prác, bude mu krátená dávka v hmotnej núdzi. Rovnako títo ľudia budú chodiť pomáhať aj do susedných obcí na základe dohody okolitých samospráv.

Projekt na vytváranie nových miest

„Aktivačný príspevok sa bude kategorizovať. Na základné obecné práce je aktivačný bonus 88,40 eur. Ak sa bude takáto osoba popri obecných prácach vzdelávať a rekvalifikovať, bude mať 1,5-násobok aktivačného príspevku, čo je 132,60 eur. Ak si zároveň nájde aj riadne zamestnanie, bude mať 2-násobok, teda 176,80 eur. Stále však musí ostať v kategórií poberať dávky v hmotnej núdzi,“ vysvetlil Tomáš.

Pre vytváranie nových pracovných miest v regiónoch prichádza ministerstvo aj s projektom, kde chce cez sociálne podniky zamestnávať nezamestnaných. Podľa Tomáša by to fungovalo spôsobom, že sociálny podnik si objedná od štátnych inštitúcií nejaké služby, štát zamestná nezamestnaných ľudí, a preplatí im mzdy z eurofondov.

Tento rok tak vie využiť takmer 50 miliónov eur. Prvé pilotné projekty chce rezort predstaviť v prvom polroku 2025. Minister práce zároveň uviedol, že na Slovensku je so spolu posudzovanými osobami 123-tisíc poberateľov dávok v hmotnej núdzi, a približne 50-tisíc z nich má potenciál pracovať.

Minister chce ľuďom bez práce pomôcť

„Nemôžem nikoho nútiť pracovať, ale prečo taký človek, ktorý môže pracovať, má dostávať dávky z daní ľudí, ktorí pracujú. Práca je najlepším nástrojom boja proti chudobe, pracujúci človek pomôže nielen seba ale aj štátu. Už s tým musíme niečo urobiť, lebo takýto človek stráca pracovné návyky, zručnosti a zvyklosti, a dostane sa do začarovaného kruhu bez akejkoľvek budúcnosti. My chceme týmto ľuďom pomôcť,“ vyhlásil minister práce s tým, že poukázal na to, že 70 % verejnosti podporuje túto iniciatívu.

Minister práce na tlačovej konferencií spolu so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom informovali, že na úradoch práce budú aj rómski asistenti. Tí budú pomáhať rómskym nezamestnaným s pochopením legislatívy, s komunikáciou a budú kontrolovať či sú títo ľudia správne zaradení. Rómski asistenti budú zaplatení cez eurofondy.