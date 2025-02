Pozvánka sa mu ušla po dvoch rokoch! Brankár Rabčan tvrdí, že reprezentácia je za odmenu

Eugen Rabčan nepatrí do kategórie úplných nováčikov v slovenskej hokejovej reprezentácii. Deviateho februára to budú dva roky, keď odchytal v Košiciach zápas proti Nemcom a po troch inkasovaných góloch Slováci prehrali 1:3.

V stredu ho pravdepodobne čaká druhý zápas a zase proti Nemcom. Tentoraz v Banskej Bystrici, kde pôsobí už druhú sezónu.

„Malo by byť vypredané a či už je to v Banskej Bystrici alebo hocikde inde, pred plným hľadiskom sa hrá a chytá vždy parádne. Najmä treba podať zodpovedné výkony,“ skonštatoval Rabčan aj pre denník Šport a pokračoval:

„Verím, že zúročím svoju reprezentačnú skúsenosť spred dvoch rokov. Aj pred dvoma rokmi to bolo v Košiciach pred plným hľadiskom a bol to skvelý zážitok. Skvelá skúsenosť do mojej kariéry. Reprezentačné nominácie sú za odmenu, za dobrú prácu. Inak ani nemôžu prísť.“

Dve vydarené obdobia

Jeho pozvánky sú podobné obdobím, v akom sa brankársky nachádza. Pred dvoma rokmi nabral skvelú formu medzi žŕdkami Prešova a potom si obliekol dres s dvojkrížom. Teraz je z neho v Banskej Bystrici jednotka „baranov“, v kalendárnom roku 2025.

Obzvlášť po prestupe Čecha Dominika Hrachovinu do Vítkovíc. Počas víkendu mal voľno, keďže v extralige odložili pre maródku u súpera zápas Košice – Banská Bystrica.

„Nasledujúce dni využijeme na to, aby sme sa dobre pripravili na dvojzápas s Nemeckom. Prežívam rovnaké obdobie v kariére, ako keď som dostal prvú pozvánku. Keď sa v živote a v hokeji darí, konzistentne potvrdzujete výkonnosť a ste úspešný, už sa to len nabaľuje. Dôležité je vtedy vždy zostať pri zemi a nerozmýšľať veľmi dopredu,“ dodal 23-ročný rodák z Levoče.

Celkovo sa v drese s dvojkrížom v stredu a vo štvrtok predstaví až deväť hráčov, ktorí ho predtým v seniorskej kariére nikdy nemali na sebe.

Nováčikmi budú brankár Roman Rychlík, obrancovia Tomáš Královič, Jakub Pobežal a útočníci Maxim Čajkovič, Sebastián Čederle, Samuel Krajč, Markus Suchý, Roman Faith a Daniel Tkáč.

Veľa talentu a rýchlosti

„Máme v tíme veľmi veľa talentu a veľmi veľa rýchlosti. Na to dbáme pri skladbe každej nominácie. Samozrejme, máme veľmi krátky čas na prípravu a pre chlapcov absenciu skúsenejších parťákov, ktorí by ich usmernili pri debute na medzi národnom ľade. S tým sme vša počítali, a veríme, že títo chlapci sú natoľko talentovaní, šikovní a inteligentní, že sa s tým popasujú,“ uviedol asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.

Oba zápasy Slovensko – Nemecko sa v stredu aj vo štvrtok začínajú o 18.00 h.