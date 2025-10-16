Pozor, v kinách opäť zvoní Čierny telefón: Prichádza pokračovanie kultového hororu

Jeho nočná mora sa však ešte neskončila, o čom sa presvedčíte v pokračovaní úspešného hororu Čierny telefón, ktoré prichádza do kín už 16. októbra.
Trinásťročný Finn (Mason Thames) bol jediný, komu sa podarilo utiecť sériovému únoscovi a vrahovi, prezývanému Chytač (Ethan Hawke). Počas úteku sa mu ho dokonca podarilo zabiť. Výrazne mu v tom pomohol odpojený čierny telefón, cez ktorý komunikoval s Chytačovými obeťami. Keď prežijete takýto horor, návrat do bežného života je nesmierne ťažký. Paradoxne, prežité hrôzy horšie znáša Finnova citlivá mladšia sestra Gwen (Madeleine McGraw). Prenasledujú ju sny o zvoniacom čiernom telefóne a troch chlapcoch, ktorí zmizli pred rokmi bez stopy počas zimného pobytu v kempe Alpine Lake. V snahe oddeliť sny od skutočnosti sa Gwen s Finnom vydajú pátrať po tragickej minulosti do spomínaného kempu, kde ich masívna snehová búrka odreže od civilizácie.. Aj tam však Gwen prenasledujú nočné mory, omnoho desivejšie, než aké mala doma. Objavuje sa v nich Chytač, muž, ktorého Finn pred rokmi zabil. Ak takéto monštrum tvrdí, že „mŕtvy“ je len slovo, musíte ho brať smrteľne vážne.
Trailer k filmu:
Keď v roku 2022 prišiel do kín film Čierny telefón, podmanil si divákov: horor, ktorý bol zároveň intímny aj desivý, zakorenený v surovej zraniteľnosti detstva. Film, adaptovaný z poviedky Joea Hilla, čerpal zo spomienok scenáristu, producenta a režiséra Scotta Derricksona na detstvo v Colorade a zakladal svoj nadprirodzený teror na znepokojujúcom realizme. Film zarobil viac ako 160 miliónov dolárov po celom svete, predstavil Chytača (Ethan Hawke) ako mrazivú novú postavu v žánri a etabloval sa ako jeden z najvýraznejších originálnych hororov desaťročia.
Pre scenáristu a producenta C. Roberta Cargilla, Derricksonovho dlhoročného scenáristického partnera a spoluzakladateľa ich produkčnej spoločnosti Crooked Highway, bolo pokračovanie príležitosťou opäť čerpať z vlastných životov. „Vďaka filmu Čierny telefón 2 sme mohli ďalej rozvíjať postavy zakorenené v našom detstve a v tom, aké to bolo vyrastať v 70. a 80. rokoch,“ hovorí Cargill. „V týchto príbehoch je zakotvených veľa našich skutočných zážitkov. Toto emocionálne ukotvenie nám umožňuje vyvážiť horor s citom. A to je jeden z dôvodov, prečo prvý film po svojom uvedení na trh neustále rástol. Keď sa Čierny telefón dostal na streamovaciu platformu Peacock, jeho popularita ešte vzrástla. Teenageri ho sledovali, tvorili memy a TikToky, remixovali scény. Pre mnohých z nich to bol ich prvý horor a zamilovali si tento žáner. Vtedy sme so Scottom začali každý deň dostávať správy od ľudí, ktorí sa pýtali: „Kedy bude pokračovanie? Robíte Čierny telefón 2?“ Fanúšikovia sa teda dočkali a hoci Derrickson má za sebou už dosť filmov, Čierny telefón 2 je prvé pokračovanie, do ktorého sa pustil. „Necítil som povinnosť natočiť pokračovanie,‟ hovorí Derrickson. „To, čo ma priviedlo k zvážiť túto myšlienku, bol e-mail od Joea Hilla so základným konceptom pokračovania. Nepoužil som všetko, čo navrhol, ale bola tam ústredná myšlienka, ktorú som považoval za fantastickú.“
Cargill dodáva: „Inštinktívne sme chceli konať rýchlo, ale rozhodli sme sa nechať hrdinov trochu vyrásť. Vždy sme hovorili o tom, že natočíme film o strednej škole, tak sme tento film zasadili o štyri roky neskôr, keď deti už chodia na strednú školu.“
Strašidelnej postavy sa opäť zhostil Ethan Hawke, bez ktorého by tvorcovia do pokračovania nešli. On však kývol prakticky ihneď. „Scott Derrickson a Cargill sú svetovo uznávaný tím scenáristu a režiséra,“ hovorí Hawke. „Dokonale chápu geometriu, matematiku a metaforu toho, čo môže dosiahnuť hororový film. Keď ma požiadali, aby som opäť stvárnil postavu Chytača, vedel som, že akákoľvek bude ich vízia, bude brilantná.“
Nenechajte si to ujsť ani vy a príďte sa do kina opäť trochu báť.
Horor Čierny telefón 2 prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 16. októbra.
