FIFA pred žrebom MS 2026 rozdelí najvyššie nasadené tímy do dvoch vetiev - FOTO

FIFA pred žrebom MS 2026 rozdelí najvyššie nasadené tímy do dvoch vetiev

Ak Španielsko a Argentína vyhrajú svoje skupiny, ako najvyššie nasadené tímy sa môžu stretnúť až vo finále.
Slovenská futbalová reprezentácia
Tréner reprezentácie Slovenska Francesco Calzona.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) oznámila, že štyri najvyššie nasadené krajiny pred žrebom budúcoročných majstrovstiev sveta budú rozdelené do dvoch samostatných vetiev.

Najvyššie nasadené Španielsko a obhajca titulu z Argentíny, ktorý figuruje ako druhý nasadený tím, budú zaradení do opačných polovíc žrebu, rovnako ako tretí nasadený tím Francúzsko a štvrté Anglicko.

To zabezpečí, že ak obidve krajiny – Španielsko a Argentína – vyhrajú svoje skupiny, ako najvyššie nasadené tímy sa môžu stretnúť až vo finále.

Slovensko v prípade postupu vo 4. koši

FIFA v utorok zverejnila zloženie štyroch košov, do ktorých bude rozdelených dovedna 48 kvalifikovaných tímov, ako aj postupy pre žreb, ktorý sa uskutoční 5. decembra vo Washingtone.

Do 1. koša patria okrem štyroch najvyššie nasadených krajín aj traja hostitelia – Kanada, Mexiko a Spojené štáty, ako aj Nemecko, ktoré si tesne udržalo nasadenie v najvyššom koši. Žreb začne s 12 tímami z koša č. 1 a následne bude pokračovať s košmi dva, tri a štyri.

Šesť miest na MS 2026 zostáva ešte neobsadených. Sexteto zvyšných účastníkov vzíde z baráže v marci budúceho roka. V baráži sa predstaví aj Slovensko či 4-násobný majster sveta Taliansko. Účastníkov baráže FIFA zaradila do 4. koša.

Medzi nováčikov na scéne MS patria Uzbekistan v 3. koši a Jordánsko, Kapverdy a Curacao v koši číslo štyri.

Zloženie košov:

1. kôš: Kanada, Mexiko, USA, Španielsko, Argentína, Francúzsko, Anglicko, Brazília, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko
2. kôš: Chorvátsko, Maroko, Kolumbia, Uruguaj, Švajčiarsko, Japonsko, Senegal, Irán, Kórejská republika, Ekvádor, Rakúsko, Austrália
3. kôš: Nórsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Škótsko, Paraguaj, Tunisko, Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Katar, Saudská Arábia, Juhoafrická republika
4. kôš: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, víťazi európskych baráží A, B, C a D, víťazi interkontinentálnych baráží 1 a 2.

Futbal: Zápas Nemecko - Slovensko (kvalifikácia o postup na MS 2026)
Futbal: Zápas Nemecko - Slovensko (kvalifikácia o postup na MS 2026)
Futbal: Zápas Nemecko - Slovensko (kvalifikácia o postup na MS 2026)
Futbal: Zápas Nemecko - Slovensko (kvalifikácia o postup na MS 2026)
