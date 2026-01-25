Pozitívna zmena pred ZOH 2026. Vo výprave Slovenska bude aj skokanka na lyžiach

Slovensko predsa len dostalo miestenku na ZOH 2026 v skokoch na lyžiach žien.
Kira Mária Kapustikova
Mladučká Slovenka Kira Mária Kapustíková sa možno predsa len predstaví na ZOH 2026 v Taliansku. foto: FB Adriana Kapustíka
Neprehľadný a možno až kontroverzný olympijský príbeh (ne)účasti slovenskej skokany na lyžiach na blížiacich sa zimných olympijských hrách v Taliansku (6.- 22. 2.) bude mať napokon predsa len pozitívny koniec.

Medzinárodná lyžiarska a snoubordingová federácia (FIS) a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v rámci prerozdelenia kvót pridelili jedno miesto slovenským skokankám na lyžiach.

Vedúci výpravy o tom vie

„Riaditeľ športového oddelenia Slovenského olympijského a športového výboru a vedúci výpravy na zimných olympijských hrách 2026 Roman Buček už pridelenú miestenku akceptoval. O tom, ktorá zo skokaniek na lyžiach ju dostane, rozhodne Zväz slovenského lyžovania,“ informoval Slovenský olympijský a športový výbor na svojom webe olympic.sk.

53 športovcov, nie 52

Vo výprave Slovenska na hrách na severe Talianska, ktorú v piatok potvrdilo valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (zároveň udelilo mandát na rozšírenie výpravy v prípade pridelenia ďalších miesteniek), bude 53 športovcov.

Kapustík + jedna

Už v piatok schválili členovia pléna SOŠV, že na ZOH 2026 pocestuje aj skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Teraz sa k nemu pridá buď jeho mladšia sestra Kira Mária alebo Tamara Mesíková.

Na skokanských mostíkoch bude mať Slovensko v súťaži žien premiérové zastúpenie. Medzi mužmi predtým naposledy pod piatimi kruhmi súťažil v roku 2006 v Turíne, kde sa predstavil Martin Mesík.

