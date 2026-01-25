Pozitívna zmena pred ZOH 2026. Vo výprave Slovenska bude aj skokanka na lyžiach

Neprehľadný a možno až kontroverzný olympijský príbeh (ne)účasti slovenskej skokany na lyžiach na blížiacich sa zimných olympijských hrách v Taliansku (6.- 22. 2.) bude mať napokon predsa len pozitívny koniec.
Medzinárodná lyžiarska a snoubordingová federácia (FIS) a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v rámci prerozdelenia kvót pridelili jedno miesto slovenským skokankám na lyžiach.
Ani mama so synom, ani brat so sestrou. Zväz slovenského lyžovania nominoval Kapustíkovú, tá však na ZOH napokon nepocestuje
Vedúci výpravy o tom vie
„Riaditeľ športového oddelenia Slovenského olympijského a športového výboru a vedúci výpravy na zimných olympijských hrách 2026 Roman Buček už pridelenú miestenku akceptoval. O tom, ktorá zo skokaniek na lyžiach ju dostane, rozhodne Zväz slovenského lyžovania,“ informoval Slovenský olympijský a športový výbor na svojom webe olympic.sk.
53 športovcov, nie 52
Vo výprave Slovenska na hrách na severe Talianska, ktorú v piatok potvrdilo valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (zároveň udelilo mandát na rozšírenie výpravy v prípade pridelenia ďalších miesteniek), bude 53 športovcov.
Do Talianska pôjde 52 slovenských športovcov, z nich je až 31 debutantov na olympijskom fóre
Kapustík + jedna
Už v piatok schválili členovia pléna SOŠV, že na ZOH 2026 pocestuje aj skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Teraz sa k nemu pridá buď jeho mladšia sestra Kira Mária alebo Tamara Mesíková.
Na skokanských mostíkoch bude mať Slovensko v súťaži žien premiérové zastúpenie. Medzi mužmi predtým naposledy pod piatimi kruhmi súťažil v roku 2006 v Turíne, kde sa predstavil Martin Mesík.