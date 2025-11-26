Požiar v obytnom komplexe v Hongkongu zabil najmenej 36 ľudí

Najmenej 36 ľudí zomrelo, keď rezidenčný komplex v Hongkongu v stredu popoludní zachvátil obrovský požiar. Hongkong, ktorý je čínskym finančným centrom, má jedny z najhustejšie obývaných a najvyšších bytových domov na svete.
Šéf hongkonskej administratívy John Lee vo štvrtok v skorých ranných hodinách miestneho času uviedol, že 279 ľudí je nezvestných. Dvadsaťdeväť ľudí je hospitalizovaných, pričom sedem z nich je v kritickom stave. „Doteraz tento požiar spôsobil smrť 36 ľudí,“ povedal Lee na tlačovej konferencii.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyjadril sústrasť v súvislosti s obeťami vrátane hasiča, ktorý podľa štátnych médií zomrel pri výkone služby. „Vyjadril sústrasť rodinám obetí a osobám postihnutým touto katastrofou a vyzval na vynaloženie maximálneho úsilia na uhasenie požiaru a minimalizáciu obetí a strát,“ uviedla čínska štátna televízia CCTV.