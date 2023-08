Požiar na ostrove Tenerife si vyžiadal evakuáciu tisícov ľudí, čísla čoskoro prekonajú aj Rodos

Tisíce ďalších obyvateľov španielskeho kanárskeho ostrova Tenerife museli utiecť zo svojich domovov v dôsledku lesného požiaru, ktorý úrady považujú za „nekontrolovateľný“. Regionálna vláda Kanárskych ostrovov v sobotu nariadila evakuáciu ďalších 4-tisíc ľudí.

Už predtým museli v piatok odviezť do bezpečia 4 500 osôb. Očakáva sa, že počet evakuovaných by mohol stúpnuť až na 26-tisíc. To by dokonca prekonalo počet evakuovaných počas nedávneho obrovského požiaru na gréckom ostrove Rodos.

Požiar vypukol v utorok večer v hornatej časti ostrova, do ktorej je komplikovanejší prístup. Regionálny prezident Fernando Clavijo vo štvrtok označil požiar na Tenerife za pravdepodobne najhorší v dejinách Kanárskych ostrovov.

Ostrov Tenerife zasiahol jeden z najhorších požiarov za posledné desaťročie. Oheň už postupuje lesom smerom k mestu La Laguna a letisku Los Rodeos. Foto: SITA/Jana Birošová