Požiar bytovky v Lemešanoch spôsobil predbežnú škodu za 80-tisíc eur, obyvatelia museli stráviť noc v kultúrnom dome – FOTO

Obyvatelia bytového domu v obci Lemešany (okres Prešov), ktorý v stredu popoludní zasiahol požiar, zostávajú aj deň po nešťastí mimo svojich bytov. Väčšina z nich strávila noc v kultúrnom dome, kde im obec v spolupráci s úradmi zabezpečila základné potreby.
Ako SITA informoval starosta obce Marko Bučko, ľudia z postihnutých bytov z boli na noc umiestnení v kultúrnom dome. „Vďaka promptnej reakcii pracovníkov Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu sme mali zabezpečené matrace, prikrývky aj hygienické balíčky. Noc prebehla pokojne,“ uviedol starosta.
Zranenia utrpelo niekoľko osôb
Požiar vypukol v stredu v bytovke s 12 bytmi, v ktorej žije približne 140 obyvateľov. Najviac poškodený je byt na prízemí, kde horelo. „Ten je značne poškodený. Ostatné byty sú zadymené, niektoré viac, iné menej, podľa toho, či mali obyvatelia otvorené dvere alebo okná,“ priblížil Bučko.
Podľa jeho slov bude rozhodujúce stanovisko statika, najmä posúdenie stropnej konštrukcie. „Ak bude stav vyhovujúci, byty bude treba vyčistiť a vymaľovať a ľudia by sa mohli vrátiť,“ dodal.
Zranenia utrpelo niekoľko osôb. Podľa starostu jedného chlapca s popáleninami previezli do nemocnice, ďalší štyria sa nadýchali splodín horenia a boli prevezení na ošetrenie. Časť obyvateľov si medzičasom zobrali k sebe príbuzní, približne 70 ľudí však naďalej zostáva v kultúrnom dome. Obec im zabezpečila stravu vrátane večere, raňajok a obeda. Školopovinné deti dostanú v škole navyše desiatu.
Rodina z bytu, v ktorom požiar vznikol, sa dočasne presťahovala k príbuzným do vedľajšej bytovky. „Išlo o rodinu, ktorá si byt zveľaďovala a mala ho lepšie vybavený. O to je škoda väčšia,“ poznamenal starosta.
Škoda vo výške 80-tisíc eur
Ako neskôr informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v PrešoveMiroslava Knišová, požiar podľa predbežných odhadov spôsobil škodu vo výške 80-tisíc eur a pri udalosti sa zranilo 11 osôb.
Pri požiari podľa nej v popoludňajších hodinách zasahovalo deväť príslušníkov HaZZ s tromi kusmi hasičskej techniky spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Lemešany. Na mieste boli prítomní aj príslušníci Policajného zboru SR a záchrannej zdravotnej služby. „V čase príchodu hasičov na miesto udalosti z bytu na prízemí vychádzal hustý čierny dym,“ opísala Knišová.
Dodala, že jedna propán-butánová fľaša z horiaceho bytu už bola vynesená na voľné priestranstvo. „Prieskumom bolo zistené, že v bytovom dome sa nachádzalo ešte päť osôb, ktoré hasiči evakuovali,“ dodala hovorkyňa. Počas zásahu bola v byte nájdená aj druhá propán-butánová fľaša, ktorú takisto vyniesli na voľné priestranstvo a ochladzovali.
Zranenia utrpelo 11 osôb
Pri požiari utrpelo podľa Knišovej zranenia 11 osôb, šesť z nich bolo ošetrených na mieste a päť previezli na ďalšie ošetrenie do okolitých nemocníc.
Požiar sa hasičom podarilo zlikvidovať v priebehu dvoch hodín. Na odvetranie zadymených priestorov použili pretlakový ventilátor. „Z dôvodu silného zadymenia boli pri zásahu použité autonómne dýchacie prístroje,“ skonštatovala Knišová.
Príčiny požiaru sú naďalej predmetom vyšetrovania. Na miesto majú prísť odborníci, ktorí posúdia technický stav budovy aj okolnosti vzniku požiaru. Obyvatelia zatiaľ čakajú na rozhodnutie, či a kedy sa budú môcť vrátiť do svojich domovov.