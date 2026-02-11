Bytovkou v Tornali otriasol výbuch plynu, zranili sa štyria ľudia

Podľa predbežných zistení na druhom poschodí bytovky vybuchla plynová fľaša, čo následne spôsobilo požiar bytu.
Výbuch plynu v Tornali
Bytovka na Poštovej ulici v Tornali, kde došlo k výbuchu plynu a následnému požiaru. Foto: www.facebook.com
Pri výbuchu plynu v Tornali sa zranili štyria ľudia. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, výbuch nastal v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici.

Podľa predbežných zistení na druhom poschodí bytovky vybuchla plynová fľaša, čo následne spôsobilo požiar bytu. V čase výbuchu sa v bytovke nachádzalo 17 ľudí a bola potrebná ich evakuácia.

Pri explózii sa zranili štyri osoby, ktoré z miesta odviezli do nemocnice. Policajti aj ďalšie záchranné zložky sú na mieste.

