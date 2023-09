Povedali si pár jalových slov bežných pre ich chotár, tvrdí Kuffa a všetci sa cítia byť nevinní. Poškodený má však odlišnú verziu

Na súde v Kežmarku sa v stredu konalo hlavné pojednávanie s poslancami parlamentu Štefanom Kuffom a jeho synom Filipom vo veci nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva.

Odročenie pojednávania

Spolu s nimi je obžalovaný aj druhý syn Štefana Kuffu Gregor. Všetci traja v stredu vyhlásili, že sú nevinní. Sudca odročil hlavné pojednávanie na 17. januára 2024 za účelom predvolania poškodeného Radoslava Ksiažeka a svedkyne Henriety Bagoňovej a ďalšieho dokazovania obžaloby.

Prípad sa týka medializovaného konfliktu medzi obžalovanými a kežmarským farmárom z júla 2021 pri smetisku nad mestom Kežmarok.

Prokurátor Okresnej prokuratúry Kežmarok podal Okresnému súdu Kežmarok obžalobu na troch obvinených pre trestný čin nebezpečného vyhrážania v decembri 2022.

Žiadny priamy ani nepriamy dôkaz

Obžalovaní v minulosti aj v stredu odmietli bitku s farmármi či vyhrážky. Obhajoba tvrdí, že obžaloba je postavená len na jedinom dôkaze, a nie je podporená žiadnym priamym ani nepriamym dôkazným prostriedkom.

Prokuratúra podľa nej postavila osamotenú výpoveď nad výpoveď obžalovaných. Samotnú výpoveď poľnohospodára onačila za nelogickú a nepresvedčivú. Na súde v stredu vypovedali všetci traja obžalovaní. Obaja poslanci vnímajú celý prípad ako politicky vykonštruovaný.

„Odmietame našu vinu na týchto skutkoch. Je to politicky vykonštruované, to dokazuje to, že tu vytiahli niečo tri dni pred parlamentnými voľbami v snahe zdiskreditovať nás,“ povedal po pojednávaní pre médiá Filip Kuffa. Podľa Gregora Kuffu k fyzickému ani slovnému konfliktu v júli 2021 pri strete vozidiel neprišlo.

Vypočutie poškodeného

„Išli sme okolo seba tak, ako mnohokrát predtým a mnohokrát potom, autá sa nevedeli vyhnúť. Stiahli sme okienka a povedali sme si pár jalových slov, bežných pre náš chotár. Potom som ho poprosil, aby vycúval, keďže my sme mali prívesný vozík. Pri najbližšej možnosti sme sa vyhli,“ opísal stretnutie s poškodeným.

Poškodený bude vypočutý na ďalšom pojednávaní v januári. Podľa jeho splnomocnenca Jozefa Beňa má úplne odlišnú verziu o udalostiach.

„Pán Ksiažek, pokiaľ bol v tomto trestnom konaní vypočutý, vždy vypovedal po poučení o následkoch krivej svedeckej výpovede aj o následkoch krivého obvinenia s vedomím, že pokiaľ by si vymýšľal tieto udalosti, tak by mu hrozilo trestné stíhanie. Sme toho názoru, že je úlohou súdu následne posúdiť, komu uverí, či verzii obžalovaných alebo verzii poškodeného a následne vyhodnotí tieto verzie a príjme rozhodnutie vo veci,“ uviedol pre médiá. Dodal, že sa spolieha na to, že výsledok tohto pojednávania bude spravodlivý.