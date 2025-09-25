Považské pohárové derby prinieslo aj gól z polovice ihriska. Hájovskému pomohla rada od trénera aj vietor - VIDEO

Tadeáš Hájovský je už po štyroch treťom z deviatich kôl vyraďovačky stal hlavným kandidátom na najkrajší gól pohárovej sezóny. Futbalisti Trenčína v Slovnaft Cupe na pôde štvrtoligovej Dubnice nad Váhom ťažili zo zásahov na začiatku oboch polčasov. Už v úvodnej minúte považského derby sa hlavou presadil Rayan-Elie Guibero, v 47. minúte vynikol Hájovský.
Po zachytení rozohrávky domácich využil pozičnú pozvánku od brankára Juraja Vavrúša, pohotovo ho preloboval takmer presne zo stredovej čiary.
„Takýto gól som strelil prvýkrát. Som rád, že som ním pomohol tímu. Tréner ma predtým upozornil, že súperov brankár je vždy vyššie postavený, tak nech to vraj skúsim aj z väčšej diaľky. Skúsil som a padlo to tam. Určite aj vďaka vetru,“ uznal 19-ročný defenzívny stredopoliar pre oficiálnu klubovú televíziu.
Domáci ani za stavu 0:2 nekapitulovali. V 55. minúte znížili zásluhou Lukáša Púčeka a potom viackrát neboli ďaleko od jedenástkového rozstrelu.
„Bol to veľmi ťažký zápas. Dubnica má svoju kvalitu. Mix mladých a skúsených hráčov ukázal, že vie hrať futbal. Tešíme sa, že sme toto stretnutie zvládli a pokračujeme ďalej,“ dodal Hájovský, ktorý na Sihoť prišiel z Prievidze už vo vekovej kategórií do 12 rokov.
Trenčania v sobotu v lige privítajú majstrovský Slovan Bratislava. Udeje sa to po prehrách s Ružomberkom a Podbrezovou, v rámci ktorých zhodne neskórovali.
„Držíme loptu, máme viac z hry, sme lepším tímom, ale trápi nás koncovka. Na tréningoch nám to padá, v zápasoch nie. Asi to chce väčší pokoj pri zakončeniach. Dúfam, že góly začneme znova strieľať už proti Slovanu,“ skonštatoval Hájovský.
Dubnica hostila Trenčín premiérovo po vyše sedemnástich rokoch, v minulosti naposledy ho 1. marca 2008 v I. lige zdolala 2:1. O obrat sa postaral Mouhamadou Seye. Kuriozitou je, že vtedy aj v súčasnosti ju trénersky viedol Juraj Bútora.
AS v tom ročníku napokon zostúpil do II. ligy. Tímy sa neskôr „vymenili“ smerom nahor, respektíve nadol po sezóne 2010/2011. Na dlhé obdobie teda boli bez susedských konfrontácií. Trenčín medzičasom dvakrát dobyl titul aj pohár. Rival sa už nevrátil medzi elitu, momentálne pôsobí o tri úrovne nižšie.
Dubnica pred dvadsiatimi rokmi dosiahla svoje historicky najlepšie prvoligové umiestnenie. Skončila štvrtá a zakrátko sa v lete 2005 prebojovala do 3. kola Intertoto Cupu, v ktorom čelila anglickému Newcastlu aj s legendárnym Alanom Shearerom. FK Spartak budúci rok oslávi storočnicu od vzniku klubu.
Žreb októbrového šestnásťfinále pohára bude v piatok o 11.00 h. Ligisti sa v tejto fáze ešte nemôžu stretnúť navzájom a znova automaticky budú hrať vonku. Trenčín predvlani práve vo 4. kole senzačne zlyhal na pôde piatoligovej Devínskej Novej Vsi.
Slovnaft Cup spája kluby vertikálne naprieč hierarchiou „tabuľkových“ súťaží od najvyššej až po VI. ligu. V tejto sezóne sa doň zapojilo rekordných 292 mužstiev.
Najúspešnejší amatérsky klub zo súťaží, ktoré sú riadené regionálnymi futbalovými zväzmi (od IV. ligy nadol), opäť získa Move Trophy a prémiu 3000 eur. V predchádzajúcom 56. ročníku pohára sa z nej radovala Bytča.