Postupové plány Juhoafričanov dostali trhlinu. V kvalifikácii MS 2026 kontumačne prehrali

Juhoafrická futbalová asociácia má možnosť sa proti rozhodnutiu odvolať a musí zaplatiť pokutu 10-tisíc švajčiarskych frankov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
South Africa Lesotho WCup Soccer
Momentka z kvalifikačného zápasu o postup na majstrovstvá sveta 2026 medzi Juhoafrickou republikou a Lesothom v Polokwane v Južnej Afrike, v piatok 21. marca 2025. Foto: SITA/AP
Juhoafrická republika prišla v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta vo futbale o tri body po tom, ako v jej drese neoprávnene nastúpil jeden z hráčov v zápase proti Lesothu.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) oznámila, že výsledok zápasu z 21. marca, ktorý sa uskutočnil v Polokwane a JAR v ňom triumfovala 2:0, sa mení na kontumačnú prehru domáceho tímu 0:3.

Po tomto rozhodnutí JAR klesla na druhé miesto v C-skupine africkej časti kvalifikácie a na 1. priečku sa zásluhou lepšieho gólového rozdielu posunul Benin. Lesotho zostáva na piatom mieste.

Mal pauzovať pre žlté karty

FIFA potrestala JAR za porušenie článku 19 Disciplinárneho kódexu, keď v zápase nasadila stredopoliara Teboha Mokoenu, ktorý už mal dve žlté karty z predchádzajúcich zápasov proti Beninu a Zimbabwe, pričom podľa pravidiel mal nútene pauzovať.

Minister športu v JAR Gayton McKenzie vyjadril sklamanie z postihu a povedal, že „krajine prináša hanbu“. „Priznávame, že táto situácia poškodila povesť Juhoafrickej republiky a musíme prevziať plnú zodpovednosť za jej riešenie,“ uviedol.

McKenzie zároveň vyjadril podporu národnému tímu „Bafana Bafana“ pred záverečnými dvoma zápasmi kvalifikácie, ktoré sa uskutočnia v októbri. „Toto odobratie bodov je len malá prekážka. Veríme, že sme naďalej na správnej ceste k postupu.“

Nádej pre Nigériu

Juhoafrická futbalová asociácia má možnosť sa proti rozhodnutiu odvolať a musí zaplatiť pokutu 10-tisíc švajčiarskych frankov.

Verdikt FIFA zároveň prináša šancu na postup pre Nigériu. Tá už bola v prakticky beznádejnej situácii, keď na JAR strácala z 3. priečky šesť bodov. V záverečných dvoch zápasoch bude môcť preskočiť oboch súperov nad sebou.

Na svetový šampionát sa automaticky kvalifikuje iba deväť víťazov skupín. Štyri najlepšie tímy z druhých miest postúpia do baráže, ktorá môže Afrike priniesť desiatu miestenku na turnaji.

