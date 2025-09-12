Tréner Moldavska rezignoval po kvalifikačnom debakli od Nórov 1:11 - VIDEO

Nedávny debakel Moldavska od Nórska 1:11 v zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta vo futbale nezostal bez následkov.
Tréner Serghei Clescenco po historicky najťažšej prehre rezignoval na pokračovanie pri reprezentačnom tíme. Informovala o tom Moldavská futbalová federácia (FMF).
Beznádejne poslední
Futbalistom Moldavska patrí po piatich zápasoch v I-skupine kvalifikácie MS 2026 beznádejne posledná priečka. S nulou na konte bodov a so skóre 3:25 sú Moldavci suverénne najhorší tím v porovnaní päťčlenných skupín európskej časti kvalifikácie MS 2026.
Clescenco sa ujal postu reprezentačného trénera Moldavska v roku 2021 a doviedol ho k postupu do C-divízie Ligy národov. Tesne mu unikol postup do kvalifikačného play-off o postup na ME 2024.
Veľa rôznych emócií
„Počas približne štyroch rokov sme spolu prežili veľa emócií. Niektoré boli menej príjemné, za čo sa ospravedlňujem, ale aj veľa krásnych,“ uviedol Clescenco vo vyhlásení zverejnenom na webe moldpress.md.
„Počas celého tohto obdobia som cítil vašu podporu, od fanúšikov, hráčov, personálu aj celej federácie. Ďakujem vám všetkým za dôveru a povzbudenie, ktoré ste mi prejavili,“ doplnil 52-ročný tréner.