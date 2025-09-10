Exotická krajina je blízko postupu na MS 2026. Africkému trpaslíkovi stačí raz zabodovať - VIDEO

Futbalisti Kapverdských ostrovov sa výrazne priblížili k premiérovej účasti na majstrovstvách sveta 2026. V utorkovom stretnutí africkej kvalifikácie zaskočili favorizovaný Kamerun a zvíťazili 1:0.
Vďaka tomuto výsledku si ostrovný štát s počtom obyvateľom približne pol milióna vybudoval päťbodový náskok na čele skupiny D, pričom do konca kvalifikácie zostávajú len dve kolá.
Silná portugalská stopa
O triumfe rozhodol v 54. minúte Rocha Livramento, ktorý je na klubovej úrovní v Hellase Verona spoluhráčom slovenského stredopoliara Tomáša Suslova.
Jadro kapverdskej reprezentácie tvoria hráči pôsobiaci v Portugalsku a iných európskych ligách. Za najväčšie hviezdy národného tímu sú považovaní Ryan Mendes v tureckého Kocaelisporu, bývalý hráč Manchestru United Bebé či Nuno da Costa z Basaksehiru. Koučom reprezentácie je od roku 2020 domáci Bubista.
Africký trpaslík môže o svojom postupe na svetový šampionát rozhodnúť 8. októbra na ihrisku Lýbie, prípadne o tri dni neskôr v domácom zápase proti outsiderovi skupiny Eswatini.
V hre ešte šesť miesteniek
Po piatkovom postupe Maroka a pondelkovom spečatení účasti Tuniska zostáva v africkej časti kvalifikácie rozdeliť ešte šesť priamych miesteniek na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
Tie si zabezpečia víťazi ôsmich skupín. Tímy, ktoré skončia na druhých miestach, sa ešte môžu pobiť o šancu v miniturnaji, z ktorého vzíde jeden účastník interkontinentálneho play-off.
Egypt ešte oslavovať nemôže
Postup si mohli už v utorok definitívne zabezpečiť aj reprezentácie Egypta a Juhoafrickej republiky. Egypt však len remizoval 0:0 s Burkinou Faso a JAR si podelila body s Nigériou po výsledku 1:1.
„Faraóni“ majú v čele svojej skupiny päťbodový náskok, Juhoafričania dokonca šesťbodový. Rozhodujúce zápasy africkej kvalifikácie sú na programe v októbri.