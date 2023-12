Poslanci parlamentu opäť rokujú do polnoci, Remišovej sa to nepáči (naživo)

Poslanci parlamentu budú vo štvrtok opäť rokovať do polnoci. Zmeny v rokovaní nastanú aj v nasledujúcich dňoch. V piatok 15. decembra bude parlament rokovať od 9:00 do 16:00 a budúci týždeň v pondelok 18. decembra od 10:00 opäť do polnoci. Hlasovať sa v tieto dni nebude.

Remišová vystúpila s procedurálnym návrhom

Najbližšie hlasovanie sa tak uskutoční na budúci týždeň v utorok o 11:00. Zmeny si poslanci odsúhlasili na návrh predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Zároveň sa o štátnom rozpočte začne rokovať po prerokovaní konsolidačného balíčka a po prerokovaní vládnej novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

S procedurálnym návrhom vystúpila poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá žiadala predsedu NR SR Pellegriniho, aby nepredlžoval rokovanie parlamentu do neskorých nočných hodín.

„O nás poslancov vôbec nejde, ale držíte tu zamestnancov Národnej rady SR, ktorí s vašou politikou arogancie a pomsty voči opozícii nič nemajú, ani za ňu nenesú zodpovednosť,“ uviedla.

Návrh na Inšpektorát práce

Pellegrini o jej návrhu nedal hlasovať, pretože ešte pred ňou si parlament odhlasoval, že rokovať budú až do polnoci. Zároveň poslankyňu ubezpečil, že zamestnanci budú spravodlivo a štedro odmenení.

Po Remišovej vystúpil aj poslanec Juraj Krúpa (SaS). Avizoval, že navrhnú pozvanie Inšpektorátu práce do Národnej rady SR, aby skontroloval, akým spôsobom sa vedenie parlamentu správa k zamestnancom.