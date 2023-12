Parlament bude rokovať až do polnoci, do programu zaradili štátny rozpočet a nastali viaceré zmeny (naživo)

Do programu 6. parlamentnej schôdze poslanci zaradili štátny rozpočet predložený vládou Roberta Fica (Smer-SD). Ešte pred začatím jeho prerokúvania chcú poslanci dorokovať a odhlasovať vládne novely viacerých zákonov, ktoré budú poslanci prijímať v skrátenom legislatívnom konaní.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) tak navrhol zmeny v spôsobe rokovania Národnej rady SR aj s ohľadom na to, že budúci týždeň budú musieť rokovanie prerušiť pre blížiace sa vianočné sviatky, a to bez ohľadu na to, aký bod programu sa bude prerokúvať.

O novele Trestného zákona neinformoval

Ešte pred štátnym rozpočtom tak poslanci prerokujú konsolidačný balíček, vládnu novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, vládnu novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, vládnu novelu zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a taktiež vládnu novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Všetky spomínané novely sú aktuálne v druhom čítaní. O tom, kedy by mal parlament rokovať o novele Trestného zákona, ktorá by zrušila špeciálnu prokuratúru a novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Pellegrini neinformoval.

V stredu až do polnoci

Poslanci sa taktiež dohodli, že hlasovanie v parlamente sa neuskutoční v stredu o 17:00, ani v štvrtok o 11:00. Najbližšie tak budú hlasovať o 17:00 v štvrtok. Rokovanie parlamentu bude v stredu prebiehať až do polnoci, namiesto do 19:00, keď rokovanie tradične končí.

Predseda parlamentu zároveň navrhol, aby bol bod interpelácie poslancov zaradený na koniec programu aktuálnej schôdze. Ten je na programe rokovania v štvrtok po Hodine otázok. Keď dal Pellegirni o návrhu hlasovať, parlament nebol schopný sa uznášať. Prítomných bolo len 75 poslancov.

Nasledovala 15 minútová prestávka, po ktorej však plénum bolo uznášaniaschopné a po odhlasovaní sa bod presunul na koniec programu.