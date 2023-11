Posilňovanie ženskej sebahodnoty je kľúčom k šťastnému životu

Ženy čelia rôznym tlakom a predsudkom, či už ide o pracovné povinnosti alebo materstvo. Ako veriť v seba a svoje schopnosti? Ako si stanoviť vlastné hranice a získať rešpekt, a ako to môže ovplyvniť náš úspech v práci a v živote? Tieto a ďalšie otázky budú rozoberané na odbornej konferencii I SEE ME.

Sebahodnota a jej význam sa pomaly, ale isto dostávajú do povedomia, a to nielen v kontexte sebavedomia a sebalásky, ale aj ako dôležitý prvok nášho životného štýlu. Táto téma, najmä pokiaľ ide o ženy, stále viac zaujíma konzultantov, koučov a odborníkov. Projekt I SEE ME, za ktorým stojí organizácia Trust Women, sa zameriava na rôzne aspekty sebahodnoty žien a snaží sa ju objasniť prostredníctvom autentických príbehov, odborných rozhovorov a štatistík. Jeho prvá odborná konferencia v Bratislave sa uskutoční 25. novembra, v deň začiatku celosvetovej kampane Orange the World, ktorá svetu pripomína boj proti násiliu na ženách a dievčatách.

Eva Vaľovská, autorka projektu I SEE ME, vysvetľuje, že kampaň sa snaží priblížiť tému sebahodnoty žien prostredníctvom konkrétnych príbehov rôznych žien. „Každá z týchto žien má svoj vlastný príbeh, odlišný vzťah k sebe, a často sa v nich prejavujú rôzne emócie, ktorým môžeme všetky rozumieť. Tieto reálne príbehy sa spájajú s odbornými rozhovormi so psychológmi, psychoterapeutmi a koučmi, ktoré sú podložené dátami a štatistikami.“

Kampaň I SEE ME sa zameriava na rôzne výzvy, ktorým čelia ženy v súvislosti so svojou sebahodnotou, vrátane stereotypov vo výchove, materstva, hormonálnych cyklov a štruktúr v spoločnosti. „Projekt I SEE ME má za cieľ šíriť svoju správu čo najširšej verejnosti, pretože sa jedná o tému, ktorá je dôležitá pre všetky ženy. Snaží sa osloviť rôzne publikum a spája mnoho úžasných ľudí, ktorí prispeli k jeho úspechu.“ Eva Vaľovská ďalej zdôrazňuje, že kampaň I SEE ME neobmedzuje svoje úsilie len na ženy, ale zahŕňa do diskusie aj mužov. „Muži tvoria polovicu spoločnosti a je nemožné otvárať témy postavenia žien a ženskej sebahodnoty bez nich. V kampani otvárame priestor pre to, aby sme sa navzájom pochopili a našli spoločne riešenia pre cieľ, ktorý v prípade tejto kampane je, aby sme si ako ženy mohli vážiť samy seba.“

Hoci hlavným cieľom projektu I SEE ME nie je presvedčiť čo najviac žien, aby našli lásku k sebe a zmenili svoj život, už teraz vidí jeho autorka úspechy. Eva Vaľovská hovorí: „My považujeme za úspech aj fakt, že vidíme otvárať tieto témy nielen u našich sledovateľov a podporovateľov, ale aj v iných organizáciách a kampaniach. Dôležité je aj to, že do kampane sa zapája čím ďalej viac mužov, ktorí nás podporujú, chcú sa k téme vyjadriť, pretože vidia, že ten priestor tu je. Rovnako sme stretli ženy, ktoré chcú pomôcť a zapojiť sa do našej kampane, pretože ich téma oslovila. Teší nás aj podpora zo strany firiem, ktoré posielajú svojich zamestnancov na naše podujatia a vnášajú diskusiu o sebahodnote aj do pracovného prostredia.“

Program konferencie vychádzal z tém, ktoré počas polročnej kampane najviac rezonovali u jej sledovateľov. Boli to najmä témy vzťahov a toho, ako si nastaviť hranice a neísť na úkor seba v práci alebo súkromí, otázky výchovy, kde začínal a končil takmer každý rozhovor s odborníkmi. Jednou z najviac rezonujúcich tém v rámci kampane sa stala výchova dievčat, vplyv sociálnych médií a podobne. Na túto tému predstaví výsledky dlhoročných výskumov v rámci dôležitého projektu sebadôvery značka DOVE, ktorá sa zameriava na praktické komunikačné hry a cvičenia pre rodičov, školy a iné inštitúcie pri budovaní sebadôvery dievčat.

Dnes sa stále viac ľudí vyjadruje k tejto téme, čo ukazuje, že táto problematika je aktuálna a relevantná. Organizátorka konferencie a autorka projektu vníma, že nastal vhodný čas pre otvorenie tejto diskusie na odbornej úrovni. „Na konferenciu sme pozvali nielen slovenských odborníkov z radov psychológov, psychoterapeutov a koučov, ale aj expertov z Česka. Veríme, že odborný dialóg, zdieľanie praktických skúseností a vzdelávanie nám pomôžu lepšie pochopiť túto citlivú tému,“ uzatvára Eva Vaľovská.

Konferencia sa uskutoční vo Vodárenskom múzeu v Bratislave 25. novembra. Viac informácií o programe nájdete na webovej stránke www.iseeme.sk.

Pre tento účel sa spojilo viac ako 30 umelcov a umelkýň, zástupkýň rôznych komunít, odborníkov a odborníčok, a tiež podpora značiek ako DOVE, Wolt, Tuli, Pho!, Sladkosti pre hostí a ďalšie značky a firmy, pre ktoré je sebahodnota žien dôležitou témou, ako Accace, The Leaders by Maxman Consultants, BE-DBA alebo čLOVEčina.

Trust Women funguje ako organizácia od roku 2018, kedy svojim prvým podujatím na tému Ženy v biznise odštartovala otváranie citlivých tém v kontexte rovnosti pohlaví. Postupne sa podpísala pod niekoľko networkingových podujatí na pôde americkej ambasády, školení a podujatiach Ženy v politike s čestnou hosťkou Zuzanou Čaputovou alebo vzdelávacích aktivít pre osobnostný rozvoj žien, napríklad Stage je tvoj. Rovnako vytvorila uzavretú komunitu žien v biznise, ktoré si navzájom vytvorili hodnotné pracovné vzťahy založené na dôvere a podpore. Trust Women sa počas covidového obdobia začala venovať aj duševnému zdraviu matiek a otcov a otázkam rodičovstva v kampani #S DEŤMI TU A TERAZ.

Po prepuknutí vojny na Ukrajine pomáhala iniciatíva ukrajinským komunitám začleniť sa do spoločnosti a uľahčiť im priebeh mnohých praktických krokov nevyhnutných k štartu života na Slovensku.

