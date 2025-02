Štyri víťazstvá, ale Slovensko nepostúpilo na ME. V čom bola podľa trénera kvalifikácia takmer neregulárna?

Suverénne víťazstvo na záver kvalifikácie nad Islandom (78:55) postup neprinieslo. Slovenské basketbalistky len po štvrtý raz v modernej histórii samostatnosti nepostúpili na majstrovstvá Európy.

Po rokoch 2005, 2007 a 2019 budú na kontinentálnom vrchole chýbať aj v roku 2025. Ten sa bude hrať aj v susednom Česku.

Skvelá atmosféra s 1500 divákmi v bratislavskej GoPass Aréne, skvelý obrat po nevydarenej prvej štvrtine, aj 21-bodová dirigentka Nikola Dudášová a napokon jednoznačný triumf o 23 bodov. To všetko sprevádzalo posledné vystúpenie slovenských basketbalistiek v kvalifikácii o postup na ME 2025. Avšak čerešnička na torte v podobe postupu chýbala.

Vo svojej kvalifikačnej skupine obsadili Slovenky druhé miesto za suverénnymi Turkyňami so zápasovou bilanciou 4-2 a aktívnym skóre 429:394, ale postup ako jeden zo štyroch tímov z druhých miest si nevybojovali.

Nešťastný systém

Zverenky trénera Martina Pospíšila mali na konci kvalifikačných bojov +35 bodov aktívne skóre, ale hráčky Veľkej Británie mali +114, Litovčanky +91, Švajčiarky +58 a basketbalistky Portugalska +47. Tie síce mali horšiu bodovú bilanciu ako Chorvátky (+49), ale na šampionáte ich posunula lepšia zápasová bilancia (5 víťazstiev – 1 prehra).

„Systém kvalifikácie je obrovsky nešťastný a regulárnosť veľmi otázna. V niektorých skupinách hrali tímy do konca o všetko a v ďalších zasa boli družstvá, ktorým už nešlo o nič. My sme doplatili na to, že sme v prvom zápase v Turecku prehrali o 35 bodov a to sa s nami nieslo počas celej kvalifikácie. Dievčatá však ukázali charakter, bojovali do konca, ale ten koniec nie je pre nás priaznivý,“ zhodnotil Martin Pospíšil pre JOJ Šport.

V štyroch krajinách

Majstrovstvá Európy v basketbale žien sa budú konať 18.- 29. júna v Česku, Grécku, Nemecku a Taliansku. Zúčastní sa na nich týchto 16 tímov: Španielsko, Slovinsko, Litva, Švédsko, Veľká Británia, Francúzsko, Turecko, Srbsko, Portugalsko, Čierna Hora, Švajčiarsko, štvorica organizátorov Česko, Nemecko, Grécko a Taliansko a obhajkyne titulu Belgičanky.

Nový formát

V novembri odštartuje kvalifikácia na ME 2027, po novom bude rozdelená na dve fázy a v každom asociačnom termíne sa uskutočnia tri zápasy.

„Treba naďalej pracovať s mladými hráčkami a verím, že na ďalšie majstrovstvá Európy sa dostaneme. Je však dôležité, aby kľúčové hráčky zostali v tíme a boli zdravé,“ podotkol Pospíšil.

V rozhovore na webe basket.sk ešte dodal, že o svojej budúcnosti pri reprezentačnom kormidle 43-ročný tréner nemá jasno. Potrebuje čas na usporiadanie myšlienok.

„Treba sa vydýchať a upokojiť. Veci sa prehodnotia a potom uvidíme, čo ďalej,“ doplnil sklamaný reprezentačný kouč.