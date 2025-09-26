Hamšíkovi sa nepáči, že deti nosia dresy s logom jeho bývalej akadémie. Podal predžalobnú výzvu, ľudia ostro reagovali

Niekdajší skvelý futbalista Marek Hamšík v apríli verejne informoval o finančných problémoch svojej akadémie RSC Hamšík Academy Banská Bystrica, ktorú dotoval takmer výlučne z vlastného vrecka.
Podľa viacerých zdrojov hráčom meškali výplaty. Klub hľadal alternatívy. Špekulovalo sa o zlúčení s Duklou Banská Bystrica a to sa aj nakoniec potvrdilo.
Deti z viacerých mládežníckych kategórií tak prešli do uvedeného tímu, kde sa stal bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie menšinovým akcionárom.
Hamšík Academy končí ako samostatný projekt. Jej hráči prechádzajú pod MFK Dukla Banská Bystrica
Chce zničiť odevy
Nie všetci sa však presunuli do Dukly, niektoré možno budúce talenty skončili v klube Jupie Banská Bystrica, ktorý je nasledovníkom akadémie.
No tam vznikol podľa Futbalového zákulisia spor. „Marek Hamšík poslal predžalobnú výzvu klubu Jupie Banská Bystrica (bývalá Hamšíkova akadémia) za používanie odevov s logom jeho akadémie. Žiada, aby boli tieto odevy zničené,“ uviedla stránka.
Pod príspevkom je aktuálne vyše 200 komentárov, niektoré aj od rozhorčených rodičov mladých futbalistov. Nepáči sa im prístup bývalej ikony. Oblečenie si údajne od klubu rodičia kúpili.
Pobúrené reakcie
„On je regulérne totálne dno spoločnosti. Ten človek nemá kúsok sebareflexie. Namiesto toho, aby držal hubu po tých všetkých špinavostiach, čo spravil, a dúfal, že sa na to časom zabudne, on si ide kopať to dno ešte hlbšie. Ako sa stať z futbalovej legendy podvodník, klamár a zákerný odporný človek,“ napísal jeden z rozhorčených futbalových priaznivcov.
„Takže on im nevyplatí peniaze, ktoré mal vyplatiť, a ešte ich bude žalovať? On je iný komediant,“ uviedol ďalší.
„Ako rodičia sme si za všetok textil (tréningové, vychádzkové súpravy, atď.) zaplatili a dostali ho začiatkom tohto roka. Deti, ktoré sú v tom absolútne nevinne a ktoré v dobrej viere a hrdo reprezentovali Hamšíkovu akadémiu, chce teraz tento „futbalový vzor” povyzliekať do slipov. Keby bol normálny, bol by im nechal aj sady dresov. Prelepte si logo a hrajte. Nie, on prerazí ďalšie dno. Tento človek je obrovským morálnym sklamaním. Ten, čo mal byt deťom vzorom, tak im ubližuje, ako sa dá. Opakujem, deťom! Nie nám dospelým,“ napísal jeden z rodičov na sociálnej sieti.
Hamšíkova akadémia má finančné problémy. Hráči nedostali výplaty, klubu hrozí zánik - FOTO
Ďalšie komentáre
„Mohol by radšej porozprávať, akú „korupciu“ tam zaviedli, aké poplatky platili rodičia za všetko, atď. Ale nie – nikdy nemal veľa rozumu, ale toto je už príliš. Verím, že sa nájdu statoční rodičia a porozprávajú. Prítomnosť tohto super futbalistu na lavičke reprezentácie ma, bohužiaľ, skutočne desí!“ priblížil iný.
„Ten Hamšík je skutočný hajzel.“
„Ľudia ťa zbožňovali a teraz si ich veľmi sklamal, toto ti bolo treba?“
„Mohol si skončiť ako legenda. Legenda však musí mať aj nejaké tie vlastnosti, no to sa nepodarilo v tvojom prípade,“ doplnil ďalší z množstva nahnevaných.
Hamšík dotoval akadémiu z vlastného vrecka: Teraz dostal dotáciu 50-tisíc od vlády - FOTO
Problémami akadémie, ktorá zastrešovala vyše tristo detí, sa na svojom výjazdovom rokovaní zaoberala 30. apríla aj vláda.
Napokon pre Hamšíka a jeho futbalové deti schválila 50-tisíc eur na materiálno-technické a personálne zabezpečenie výchovy detí a mládeže.