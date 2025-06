Portugalsko velebí Ronaldov „hlad po víťazstvách“. Kanonier poslal svoj tím do finále Ligy národov - VIDEO

Po stredajšom triumfe futbalistov Portugalska v semifinále Ligy národov 2024/2025 v nemeckom Mníchove nad domácou reprezentáciou (2:1) mnohí velebili predovšetkým nestarnúceho Cristiana Ronalda.

Už 40-ročný zakončovateľ strelil proti Nemcom už svoj 137. gól v národnom tíme a zabezpečil ním postup „európskych Brazílčanov“ do nedeľňajšieho finále. Portugalsko sa v ňom stretne so Španielskom alebo Francúzskom.

Portugalský stredopoliar Bernardo Silva vyzdvihol „hlad“ Cristiana Ronalda po víťazstvách po tom, čo rodák z Madeiry ukázal, že ho baví strieľať góly aj vo veku „futbalového Matuzalema“.

CR7 si v 68. minúte postrážil ofsajdovú líniu a po centri Nuna Mendesa „upratal“ loptu do nemeckej siete.

Klubovú budúcnosť odložil v reprezentácii bokom

Ronaldo prišiel na turnaj uprostred špekulácií o svojej klubovej budúcnosti, keďže jeho zmluva v saudskoarabskom Al-Nassr sa končí v júni. Nedávno naznačil na sociálnych sieťach koniec „kapitoly“ v tomto klube a objavili sa správy o možnom prestupe do konkurenčného Al-Hilal, aby mohol hrať na blížiacich sa majstrovstvách sveta klubov v USA.

Všetky špekulácie však nechal bokom a v 220. zápase za Portugalsko predviedol svoju extratriedu z najlepších rokov, z ktorej veľa nestratil.

„Jeho ambíciou je pokračovať. Nie je to jednoduché. Neviem, koľko má rokov, tuším 40. Naďalej mať hlad a chodiť každý deň na tréning. Robí to už viac ako 20 rokov. Je to náročné, ale je tu s nami a sme radi, že opäť skóroval,“ povedal Silva.

Ocenenie od oboch trénerov

Pre Ronalda to bolo prvé víťazstvo nad Nemeckom po piatich prehrách. Predtým Portugalsko zdolalo Nemecko v roku 2000.

Tréner Roberto Martínez ocenil Ronaldovu výnimočnú motiváciu: „Každý deň berie ako príležitosť zlepšiť sa. Keď dosiahnete úspech, zvyčajne máte menší hlad, ale to nie je Cristianov prípad.“

Chválu na adresu Cristiana Ronalda pridal aj nemecký kouč Julian Nagelsmann: „Investuje všetko do svojho tela – od spánku cez výživu až po intenzitu tréningu, aby ho v 40 rokoch nebolelo všetko tak, ako býva zvykom.“