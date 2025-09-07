Portugalsko a Španielsko opäť sužujú rozsiahle požiare, stovky hasičov bojujú s plameňmi

Stovky hasičov zasahujú pri nových lesných požiaroch v Portugalsku a Španielsku, ktoré vypukli po ničivom letnom období v regióne. Informovali o tom civilné ochranné orgány. Najväčší požiar sa šíri v oblasti Seia v strednom Portugalsku, kde bolo nasadených 600 hasičov.
Uzavretá dedina v Španielsku
Plamene, ktoré podporujú silné vetry, si vyžiadali uzavretie viacerých ciest. „Prioritou je chrániť domovy,“ uviedol hovorca civilnej ochrany pre spravodajskú agentúru Lusa. Polícia pritom zadržala osobu podozrivú zo založenia požiaru.
V Španielsku úrady preventívne uzavreli malú dedinu Castromil na severozápade krajiny kvôli blízkemu požiaru. Oblasť bola v auguste silno zasiahnutá vlnou ničivých požiarov. Jeden z požiarov sa v sobotu opäť rozšíril v dôsledku silných vetrov, uviedol zdroj z ministerstva životného prostredia regiónu Castilla a León.
Koniec núdzového stavu
Španielsko v nedeľu ukončilo núdzový stav, ktorý trval niekoľko týždňov kvôli jednej z najhorších vĺn lesných požiarov v posledných rokoch. Požiare si vyžiadali štyri obete a spálili viac ako 300 000 hektárov.
Aj stredné a severné Portugalsko zasiahli v auguste ničivé požiare, ktoré si vyžiadali štyri obete a niekoľko zranených. Požiare zničili približne 254 000 hektárov, čo je podľa údajov Národného inštitútu pre ochranu prírody a lesov najhoršia bilancia od roku 2017. Portugalsko zažilo tohtoročné leto s najvyššími teplotami od roku 1931, uviedla v piatok národná meteorologická agentúra.