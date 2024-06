Portugalci si na ME vo futbale zabezpečili istý postup do osemfinále, Čechov čaká rozhodujúci súboj proti Turkom

Tretím istým účastníkom osemfinálovej fázy ME 2024 v Nemecku sa stalo Portugalsko, ktoré triumfovalo v sobotňajšom stretnutí základnej F-skupiny nad Tureckom 3:0. Zverenci trénera Roberta Martíneza doplnili medzi šestnástkou najlepších výbery domáceho Nemecka a Španielska.

O ďalšom postupujúcom z druhého miesta sa bude v „efku“ rozhodovať v stredu 26. júna. Šancu živia Turci a po sobotňajšej remíze vo vzájomnom zápase 1:1 aj výbery Česka a Gruzínska.

Vysoké tempo zápasu

V Dortmunde sa Portugalci natrápili s futbalistami z krajiny polmesiaca podstatne menej ako v prvom zápase proti Čechom (2:1, pozn.). Úvodný gól duelu zaznamenal v 21. minúte stredopoliar Bernardo Silva.

O sedem minút neskôr nepodarená malá domov od tureckého obrancu Sameta Akaydina znamenala kuriózny vlastný gól a definitívnu pečať duelu nasadil v 56. minúte Bruno Fernandes.

„Zápas sa hral vo vysokom tempe a to nám pomohlo dostať dianie do našich rúk. Turecko má výborných mladých hráčov, mali sme pred nimi rešpekt. Ako bonus vnímam čisté konto,“ zhodnotil tréner Martínez pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA).

Krásna asistencia Ronalda

Portugalci sa na turnaji strelecky presadili už päťkrát, no ani jeden z gólov nezaznamenal Cristiano Ronaldo. V zápase proti Turecku sa však 39-ročná hviezda blysla krásnou a najmä nezištnou asistenciou pri treťom góle svojho tímu.

„Videli sme niečo výnimočné. Krásne to ponúkol Brunovi. Tento moment by mohli v Portugalsku ukazovať všetkým mladým futbalovým talentom. Všetkým dokázal, že tím je tou najdôležitejšou vecou,“ pochválil Ronalda jeho reprezentačný kouč.

Rodák z Madeiry aj napriek bezgólovému kontu zrejme cíti pohodu, čoho dôkazom bola spoločná fotka s mladým fanúšikom, ktorý vybehol počas duelu na hraciu plochu.

Turci sú druhí

Turci aj napriek prehre zotrvali na priebežnej druhej priečke. V pravdepodobne rozhodujúcom súboji proti Česku však trénerovi Vincenzovi Montellovi vypadli obaja stopéri.

Abdülkerim Bardakci inkasoval druhú žltú kartu na turnaji a Samet Akaydin sa zranil. Turkom na postup do ďalšej fázy postačí aj remíza v nasledujúcom zápase proti Česku.

Česi proti Gruzíncom rolu zápasového favorita nezvládli. V Hamburgu mali hernú prevahu, no inkasovali ako prví. V nadstavenom čase zahral rukou vo vlastnej šestnástke „smoliar“ turnaja Robin Hranáč, čo využil penaltový exekútor Georges Mikautadze.

Česi mohli dokonca aj prehrať

V druhom polčase sa aj napriek výraznému tlaku zverenci trénera Ivana Haška presadili iba raz. V 59. minúte namieril presne útočník Patrik Schick. Česi mohli dokonca aj prehrať, v samom závere však Gruzínci nezužitkovali prečíslenie troch proti jednému.

„V tejto situácii ma poriadne zabolelo v bruchu. Bola by to katastrofa. Chceli sme získať tri body, no aj napriek dobrej hre ich nemáme. Chlapci ukázali charakter i to, že ešte nechcú cestovať domov,“ povedal tréner Hašek.

Portugalčania odohrajú záverečný skupinový duel v stredu 26. júna od 21.00 h v Gelsenkirchene proti Gruzíncom, Turecko nastúpi v rovnakom čase v Hamburgu proti Česku. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prví dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.