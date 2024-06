Škriniara mrzí nezvládnutý druhý polčas zápasu proti Ukrajincom, tri body v tabuľke by brali všetkými desiatimi

Kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Milana Škriniara mrzí nezvládnutý druhý polčas piatkového zápasu, v ktorom Slováci neudržali proti Ukrajincom vedenie a duel napokon prehrali 1:2.

„V prvom polčase sme kontrolovali sme hru, mali dve-tri sľubné šance, dali sme gól, len škoda, že sme pred prestávkou nepridali ďalší. Vedeli sme, že Ukrajinci v druhom dejstve hrajú o všetko a vyletia na nás, čo ani nebol problém, pretože z ich tlaku sme sa vyslobodiť dokázali. No prestali sme plniť trénerove pokyny v hre bez lopty a stratili na aktivite, o to šlo. Veľká chyba, to treba povedať na rovinu,“ kriticky zhodnotil slovenský obranca v rozhovore pre televíziu Markíza.

Dobrá reakcia na vyrovnávací gól

Podľa futbalistu francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain slovenský tím dobre zareagoval na vyrovnávajúci gól súpera. „Darilo sa nám vychádzať z ukrajinského pressingu, snažili sme sa o šance, ale to nestačí. Musíme byť sebavedomejší, viac si dovoliť na súperovej polovici, byť aktívnejší pri jeho šestnástke,“ povedal Škriniar a vyjadril sa aj k druhému gólu Ukrajincov.

„Vedeli sme, že Ukrajina hrá lopty za obranu, vedeli sme, ktoré priestory treba vykrývať. Pripravovali sme sa nato, a predsa prešla cez stred ihriska i za obranu. My, obrancovia, sme sa celú situáciu snažili čo najrýchlejšie „odcúvať“, no lopta naozaj padla do priestoru, kde som nedobehol ja, Denis a nemohol ani „Heco“. Ale bezpochyby sa to dalo vyriešiť lepšie.“

Snaha ísť aj cez bolesť

Vrásky na čele trénera Francesca Calzonu, slovenských fanúšikov i Škriniara po zápase spôsobovalo zranenie Dávida Hancka, ktorý zišiel v 69. minúte z ihriska a to aj napriek urputnej snahe „ísť aj cez bolesť“.

„Najprv som mu vravel, Hanci, musíš vydržať, všetci sme unavení. Tak on chudák aj skúšal, ale onedlho bolo jasné, že sa mu fakt nedá. A riskovať nejaké väčšie zranenie? To by bola blbosť. Preto som mu musel povedať, nech radšej ide dole,“ povedal na adresu spoluhráča z obrany. Škriniar po zápase tiež vyzdvihol streleckú fazónu krídelníka Ivana Schranza, autora oboch slovenských gólov na aktuálnom kontinentálnom šampionáte.

Prekonanie zdravotných problémov

„Ivan je nevyspytateľný, dokáže si nájsť miesto v šestnástke a skórovať z ničoho, to je pre nás kľúčové. Som rád, že sa mu strelecky darí. A dúfam, že ešte nepovedal posledné slovo.“ Ak v sobotňajšom večernom zápase v Kolíne nad Rýnom Belgičania zdolajú Rumunov, všetky štyri tímy v E-skupine budú mať pred jej vyvrcholením na konte po 3 body.

„Máme to vo vlastných rukách. Toto mužstvo má na to, aby vyvrcholenie bojov v skupine zvládlo. Je potrebné vhodne zregenerovať, prekonať rôzne zdravotné problémy a ísť za potrebným výsledkom. V záverečnom dueli pôjde o všetko. Pre turnajom by sme tri body po dvoch zápasoch brali všetkými desiatimi,“ uzavrel „Škrinka“ v rozhovore pre TV Markíza.

Najbližší duel odohrajú Slováci v stredu 26. júna o 18.00 h proti Rumunom vo Frankfurte nad Mohanom.