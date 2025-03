Poprad ukázal, ako sa dá pokaziť zápas. Nitra a Žilina sú blízko postupu do semifinále - VIDEO

V sobotných zápasoch štvrťfinále play-off hokejovej extraligy sa zrodili dva postupové „mečbaly“ hosťujúcich tímov. Nitra vyhrala v Poprade 4:3 po predĺžení a rovnakým výsledkom sa skončil pre hosťujúce mužstvo duel v Banskej Bystrici, kde zvíťazila Žilina.

Nitra a Žilina vedú v sériach 3:1 na zápasy a už v utorok môžu na domácom ľade rozhodnúť o svojom postupe do semifinále.

Hokejisti Popradu boli blízko vyrovnania stavu štvrťfinálovej série proti hráčom Nitry na 2:2. Po prvej tretine štvrtého zápasu Poprad viedol 3:0 a bol na euforickej vlne. V druhej tretine však hosťom stačilo 74 sekúnd a gólmi Tomáša Pobežala, Sahira Gilla a Alexa Cottona vyrovnali na 3:3.

Pochopili, čo robili zle

V tretej tretine gól nepadol a keďže v predĺžení Popradčania nevyužili päťminútovú presilovku po vylúčení kapitána hostí Branislava Mezeia, prišiel trest. Sebastián Čederle v 72. min rozhodol o víťazstve Nitry 4:3 a prvom postupovom „mečbale“ svojho tímu.

„Chalani po prvej tretine pochopili, čo robili zle a tri rýchle góly v druhej tretine nám veľmi pomohli. Tretia tretina bola vyrovnaná, Poprad mal aj dobré šance. Išlo sa do predĺženia, naši hráči úžasne ubránili oslabovku, nechali tam srdce. Mali viacero blokov a nepustili Poprad do obrovskej šance. Chalanom sa chcem poďakovať za dnešný výkon,“ zhodnotil asistent trénera HK Nitra Ivan Švarný na klubovom webe.

Sklamaný tréner Popradu Ján Šimko priznal, že nahnevaní môžu byť jeho hráči len sami na seba. Trojgólové vedenie doma Popradčania stratili aj pred rokom rovnako vo štvrťfinálovej sérii proti hráčom Nitry.

Nepremenené šance

„Vynikajúca prvá tretina, aj do druhej sme mali skvelý nástup. Následne sme uleteli, ale zareagovali sme dobre. Mali sme šance, ale nepremenili sme ich. V tretej tretine sme boli lepší. Presilovku v predĺžení sme zahrali zle a následne prišiel moment, ktorý Nitra využila a zobrala si výhru pre seba,“ skonštatoval Šimko.

Banská Bystrica veľmi chcela vyrovnať stav série proti Žiline, ale nepodarilo sa jej to. Rovnako ako v piatok, aj v sobotu domáci pustili hostí v prvej tretine do dvojgólového vedenia, a hoci neskôr vyrovnali na 2:2 aj 3:3, v ôsmej minúte predĺženia rozhodol o treťom bode v sérii pre Žilinu Róbert Varga.

Eufória po víťaznom góle

„Pocity sú úžasné, bola to veľká eufória po víťaznom góle. Rozhodujúce bolo, že po vyrovnaní Banskej Bystrice sme si v predĺžení zachovali pokoj a s čistou hlavou sme išli za víťazstvom. Fanúšikom chcem odkázať, že ich doma čakáme vo veľkom počte,“ povedal Róbert Varga vo videorozhovore na fejsbukovej prezentácii Vlkov Žilina.

Premieňanie šancí

„Na jednej strane sme sklamaní, na druhej strane sa teším z toho, ako to chalani ´odbojovali´ vyše šesťdesiat minút. Mali sme dostatok šancí na to, aby sme sa dostali do trháku. V druhej tretine sme mali veľký tlak, tam sme mohli odskočiť, takisto v tretej, ale vždy sme doťahovali. V predĺžení sme mali niekoľko dobrých šancí a Žilina sa dostala do jednej, ktorú premenila. Preto je zatiaľ v tejto sérii úspešnejšia,“ zhodnotil tréner HC MONACObet Banská Bystrica Vladimír Országh.