Pomoc za vyše 117 000 eur – to je výsledok októbrovej zbierky Pomáhame potravinami, ktorú zorganizoval Kaufland a Slovenský Červený kríž

Potravinová zbierka, ktorá vďaka spolupráci so Slovenským Červeným krížom prebieha v Kauflande už desať rokov, pomôže ľuďom v ťažkej finančnej situácii. Reťazec a jeho zákazníci boli opäť štedrí, venovali do nej nielen trvanlivé potraviny, ale prispievali aj kúpou symbolického odznaku.

Keď spojíme svoje sily, vždy dokážeme viac. Podľa údajov Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach

(EU SILC 2022) sa vlani v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia ocitlo takmer 890 000 Slovákov, pričom ich počet oproti roku 2021 narástol o takmer 47 000 ľudí. Ide o alarmujúce čísla, aj preto sa obchodný reťazec, ktorý známu zbierku Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizuje už desať rokov, rozhodol rozšíriť jej jubilejný ročník na dva týždne.

V jej prvý deň 12. októbra 2023 mohli zákazníci vo všetkých predajniach Kauflandu nakúpiť trvanlivé potraviny a venovať ich dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža, no až do 25. októbra mali šancu prispieť aj kúpou symbolického odznaku v hodnote jedného eura. „Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj tento rok do zbierky zapojili. Darované potraviny a výťažok z kúpy symbolického odznaku priniesli ľuďom na pokraji chudoby spolu viac ako 117 000 eur,“ konštatuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Celú potravinovú aj finančnú pomoc získanú zo zbierky prerozdelí Slovenský Červený kríž ľuďom v hmotnej núdzi naprieč celým Slovenskom.

Dobrovoľníci z radov SČK a Kauflandu pomáhali pri preberaní darovaných potravín. Foto: Kaufland

„Uvedomujeme si, že žijeme v dobe, kedy výdavky slovenských domácností v dôsledku zvýšených cien a inflácie narastajú. O to viac si ceníme ľudskosť a spolupatričnosť, ktorú verejnosť počas potravinovej zbierky preukázala. Či už v podobe darovaných potravín alebo príspevku za zakúpený odznak,“ hovorí generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová a dodáva: „Z vyzbieraných potravín sme pripravili hodnotné balíky, ktoré putovali tým najzraniteľnejším – osamelým seniorom, zdravotne znevýhodneným ľuďom, rodinám s jedným rodičom alebo mnohopočetným rodinám.“

Finančný výťažok z kúpy odznakov využije Slovenský Červený kríž na zaobstaranie nákupných poukážok, prostredníctvom ktorých po celom Slovensku opäť znásobí potravinovú pomoc pre ľudí zo zraniteľných komunít.

„Aj tento rok sme sa presvedčili, že u nás nakupujú zákazníci, ktorí majú naozaj obrovské srdce a dokážu sa podeliť s ostatnými,“ pokračuje Lucia Vargová,. „Každé balenie cestovín, aj každé jedno euro, za ktoré si kúpili symbolický odznak, sa počíta, lebo keď pre dobrú vec spojíme svoje sily, dokážeme oveľa viac. Aj spoločne pomáhať.“

Tento rok sa do zbierky mohli zákazníci zapojiť venovaním trvanlivých výrobkov aj kúpou symbolického odznaku v hodnote jedného eura. Foto: Kaufland

Zaujímavosti o zbierke Pomáhame potravinami:

v predajniach Kauflandu prebieha už od roku 2014

na zozname najčastejšie darovaných trvanlivých produktov tohto ročníka bolo trvanlivé mlieko (4,9 ton), kryštálový cukor ( 2, 2 tony) a múka (1, 5 tony)

obchodný reťazec do zbierky aj tento rok venoval 700 potravinových balíkov

do tohtoročnej zbierky sa zapojilo spolu vyše tisíc dobrovoľníkov z SČK aj zo spoločnosti Kaufland

Informačný servis