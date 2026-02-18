Poľský katolícky biskup ide pred súd za krytie zneužívania detí

Poľský katolícky biskup Andrzej Jež sa v stredu postavil pred súd pre obvinenia, že kryl sexuálne zneužívanie detí kňazmi vo svojej diecéze. Ide o prvý prípad, keď člen cirkevnej hierarchie v silne katolíckom Poľsku čelí trestnému stíhaniu za nenahlásenie takýchto činov.
Prokuratúra tvrdí, že tarnovský biskup vedel minimálne o dvoch prípadoch zneužívania maloletých miništrantov, no neinformoval o nich príslušné orgány.
Jedným z obvinených kňazov je Stanislaw P., ktorý mal podľa vyšetrovateľov zneužiť až 95 detí a dopustiť sa sexuálnych trestných činov voči 77 z nich. Prípady sa mali odohrávať od 80. rokov v rôznych farnostiach, kde pôsobil.
Konečne na verejnosti
Napriek rozsahu obvinení však nebol trestne stíhaný, keďže obete nedokázali presne určiť čas zneužívania. Druhý kňaz Tomasz K. sa vyhol stíhaniu zo zdravotných dôvodov. Stanislaw P. bol napokon cirkvou zbavený kňazského stavu.
Pred súdom vypovedala aj jedna z obetí Lilianna Kupajová, ktorá bola zneužívaná ako dieťa. „Neviem, aký bude výsledok, ale som nesmierne šťastná, že sa to konečne dostáva na verejnosť,“ povedala pred začiatkom pojednávania. „Nech to svet konečne počuje,“ dodala so slzami v očiach.
Dôležitý test
Biskup Jež prišiel na súd v civile, sprevádzaný právnikmi, s výnimkou bieleho kňazského goliera. Podľa právnika a autora Artura Nowaka ide o výnimočný prípad. „Je to ohromná kauza a v poľských pomeroch v podstate bezprecedentná,“ uviedol.
Proces je považovaný za dôležitý test zodpovednosti cirkevnej hierarchie za zneužívanie, ktoré v posledných rokoch otriaslo dôverou verejnosti v katolícku cirkev v Poľsku.
Nemuseli vyšetrovať
V predchádzajúcich prípadoch podozrení z krytia zneužívania v cirkvi prokuratúra odmietla začať vyšetrovanie voči cirkevným predstaviteľom s odôvodnením, že trestný zákonník ich nezaväzuje informovať políciu.
Situácia sa zmenila po novelizácii zákona z roku 2017, ktorá zaviedla povinnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní sexuálne trestné činy spáchané na deťoch mladších ako 15 rokov.