Poľský ex-minister spravodlivosti získal azyl v Maďarsku. Doma je obvinený z vedenia zločineckej skupiny

Bývalý poľský minister spravodlivostiZbigniew Ziobro, ktorý čelí viacerým trestným obvineniam vrátane údajného zneužitia prostriedkov určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, v pondelok oznámil, že získal azyl v Maďarsku.
Maďarský minister zahraničných vecíPéter Szijjártó potvrdil, že Budapešť poskytla „azyl alebo štatút utečenca osobám, ktoré v Poľsku čelia politickému prenasledovaniu“, ale konkrétne mená neuviedol. Ziobro, ktorý pôsobil vo vláde strany Právo a spravodlivosť (PiS) v rokoch 2015-2023, je blízkym spojencom premiéraViktora Orbána.
Hrozí mu 25 rokov väzenia
Prokuratúra ho obviňuje z 26 trestných činov vrátane zneužitia právomocí, vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia verejných prostriedkov na nákup spyvéru údajne určeného na sledovanie politických oponentov. Hrozí mu až 25 rokov väzenia.
„Rozhodol som sa využiť azyl, ktorý mi poskytla maďarská vláda z dôvodu politickej represie v Poľsku,“ napísal Ziobro v obšírnom príspevku na platforme X. Poľský štátny tajomník obrany Cezary Tomczyk reagoval slovami, že „Ziobro neunikne spravodlivosti“.„Žiadny politik nestojí nad zákonom,“ povedal pre poľskú televíziu Polsat.
V Maďarsku sa skrýva aj jeho námestník
Poľský parlament Ziobrovi v novembri zrušil imunitu a umožnil jeho zadržanie. Bývalý minister je považovaný za architekta sporných justičných reforiem, ktoré v minulosti vyvolali konflikt medzi Varšavou a Európskou úniou (EÚ). Obvinenia odmieta a tvrdí, že vláda premiéraDonalda Tuska vedie politický hon na opozíciu.
Legislatíva v Poľsku je v rozpore so zákonmi EÚ, ústavný súd ukončil mesiace súdnych konaní
Jeho bývalý námestník Marcin Romanowski už skôr získal azyl v Maďarsku a zostáva tam napriek európskemu zatykaču. Medzi členskými štátmi EÚ neexistuje mechanizmus politického azylu pre vlastných občanov, keďže právo Únie považuje všetky členské štáty za bezpečné krajiny pôvodu.