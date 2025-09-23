Poľsko znovu otvorí hranice s Bieloruskom

Poľsko tento týždeň znovu otvorí svoje hranice s Bieloruskom, ktoré pred dvoma týždňami uzavrelo pre ruské vojenské cvičenie. Povedal to v utorok poľský premiér Donald Tusk.
Varšava uzavrela hranice 9. septembra, ešte pred začiatkom cvičenia Západ 2025, na ktorom ruské a bieloruské jednotky nacvičovali scenár vojny so Západom.
Putin: Na cvičení Západ pri hraniciach NATO sa zúčastňuje 100-tisíc vojakov
„Ukončenie manévrov síce riziká spojené s agresívnym postojom našich východných susedov neeliminuje, ale rozhodne ich znižuje,“ uviedol Tusk. Dodal, že „v stredu o polnoci hraničné priechody otvoria“. „V prípade potreby, ak sa napätie alebo agresívne správanie niektorých susedov vystupňuje, nebudeme váhať prijať rozhodnutie o opätovnom uzavretí hraničných priechodov,“ konštatoval poľský premiér.
Zastavením cezhraničnej dopravy Poľsko prerušilo aj kľúčovú železničnú trasu, po ktorej Čína vyváža tovar do Európskej únie.