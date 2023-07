Poľsko zamietlo vstup do krajiny známej ruskej tenistke Zvonariovovej

Poľské úrady zamietli známej ruskej tenistke Vere Zvonariovovej vstup do krajiny. Tridsaťosemročná rodáčka z Moskvy, aktuálne 80. hráčka rebríčka WTA, sa chcela zúčastniť na turnaji vo Varšave. Ešte v nedeľu figurovala v zozname účastníčok podujatia. WTA vo vyhlásení uviedla, že situáciu vyhodnocuje.

Vo vyhlásení poľského ministerstva vnútra sa uvádza, že úrady zabránili niekdajšej svetovej dvojke vo vstupe do Poľska. Zvonariovová priletela do Poľska z Belehradu na francúzske vízum. Zostala v tranzitnej zóne varšavského letiska a následne ešte v sobotu odletela do čiernohorskej Podgorice.

Poľsko, ktoré podporuje Ukrajinu v jej boji proti ruskej agresii, uviedlo, že Zvonariovová je na zozname osôb, ktorých pobyt na území Poľska je nežiadúci, a do krajiny ju nepustili z dôvodov štátnej a verejnej bezpečnosti.

„Poľsko dôsledne vystupuje proti režimom Putina a Lukašenka a odopiera vstup osobám, ktoré podporujú akcie Ruska a Bieloruska,“ uviedlo poľské ministerstvo vnútra.