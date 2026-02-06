Poľská prokuratúra vydala zatykač na ex-ministra spravodlivosti. Od januára má vraj azyl u Orbána

Poľská prokuratúra vydala v piatok zatykač na bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobru, ktorý čelí okrem iného obvineniam z korupcie a zneužitia právomocí.
Rozhodnutie prišlo deň po tom, čo varšavský súd nariadil jeho vzatie do väzby. „Pobyt podozrivého Zbigniewa Ziobru nie je známy. Nezdržiava sa na žiadnej známej adrese v krajine,“ uviedla prokuratúra vo vyhlásení.
Hon na čarodejnice
Ziobro bol lídrom ultrakonzervatívnej strany Suverénne Poľsko, koaličného partnera strany Právo a spravodlivosť (PiS), a v rokoch 2015 až 2023 pôsobil ako minister spravodlivosti a generálny prokurátor.
Ziobro je tiež autorom kontroverzných súdnych reforiem, ktoré vyvolali dlhoročný spor medzi Poľskom a Európskou komisiou.
Bývalému ministrovi hrozí až 25 rokov väzenia za obvinenia z korupcie, zneužitia právomocí, vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia prostriedkov určených pre obete trestných činov na nákup izraelského spyvéru Pegasus, údajne na sledovanie politických oponentov.
Obvinenia odmieta a tvrdí, že centristická vláda vedie proti konzervatívcom hon na čarodejnice.
Azyl v Maďarsku
Rozhodnutie súdu o vzatí ex-ministra do väzby otvára cestu k možnému európskemu zatykaču. Ziobro opakovane ignoroval predvolania a označoval obvinenia za politicky motivované. Začiatkom roka vyhlásil, že získal „azyl“ v Maďarsku, kde má blízke vzťahy s premiéromViktorom Orbánom.
V rámci EÚ však neexistuje mechanizmus, ktorý by umožňoval občanom členských štátov žiadať o azyl v inej krajine Únie.