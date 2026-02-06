Súd vo Varšave nariadil zadržanie bývalého ministra spravodlivosti Ziobra pre podozrenia z korupcie

Politik tvrdí, že v Maďarsku získal „azyl“, hrozí mu až 25 rokov väzenia.
Zbigniew Ziobro
Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro. Foto: SITA/AP
Súd vo Varšave nariadil vzatie do väzby bývalého poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra, ktorý čelí obvineniam z korupcie a zneužívania právomocí. Ziobro obvinenia odmieta a tvrdí, že v Maďarsku získal „azyl“.

Ziobro stál na čele ultrakonzervatívnej strany Suverénne Poľsko (SP), ktorá bola menším koaličným partnerom nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS). V rokoch 2015 až 2023 pôsobil ako minister spravodlivosti a zároveň generálny prokurátor.

Zločinecká skupina

Prokuratúra ho viní zo zneužívania moci, vedenia organizovanej zločineckej skupiny a z použitia peňazí určených pre obete trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal slúžiť na sledovanie politických oponentov.

V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 25 rokov. Ziobro je známy aj ako autor kontroverzných reforiem súdnictva, ktoré vyvolali dlhodobý spor medzi Poľskom a Európskou komisiou.

„Súd rozhodol o uvalení väzby na ministra Ziobra,“ oznámil vo štvrtok večer jeho právnik Adam Gomola. Naznačil, že proti rozhodnutiu podá odvolanie.

Kamarát Orbán

Rozhodnutie súdu zároveň otvára cestu k možnému vydaniu európskeho zatykača. Poľský parlament už v novembri 2025 zbavil Ziobra poslaneckej imunity a schválil jeho väzobné stíhanie.

Bývalý minister sa opakovane nedostavil na predvolania súdu a tvrdil, že ide o politicky motivované stíhanie zo strany súčasnej centristickej vlády.

Začiatkom roka uviedol, že získal „azyl“ v Maďarsku, ktorého premiér Viktor Orbán je jeho blízkym spojencom. Odborníci však upozorňujú, že občania členských štátov EÚ nemajú možnosť požiadať o azyl v inom štáte Únie.

