Súd vo Varšave nariadil zadržanie bývalého ministra spravodlivosti Ziobra pre podozrenia z korupcie

Súd vo Varšave nariadil vzatie do väzby bývalého poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra, ktorý čelí obvineniam z korupcie a zneužívania právomocí. Ziobro obvinenia odmieta a tvrdí, že v Maďarsku získal „azyl“.
Ziobro stál na čele ultrakonzervatívnej strany Suverénne Poľsko (SP), ktorá bola menším koaličným partnerom nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS). V rokoch 2015 až 2023 pôsobil ako minister spravodlivosti a zároveň generálny prokurátor.
Zločinecká skupina
Prokuratúra ho viní zo zneužívania moci, vedenia organizovanej zločineckej skupiny a z použitia peňazí určených pre obete trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal slúžiť na sledovanie politických oponentov.
V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 25 rokov. Ziobro je známy aj ako autor kontroverzných reforiem súdnictva, ktoré vyvolali dlhodobý spor medzi Poľskom a Európskou komisiou.
„Súd rozhodol o uvalení väzby na ministra Ziobra,“ oznámil vo štvrtok večer jeho právnik Adam Gomola. Naznačil, že proti rozhodnutiu podá odvolanie.
Kamarát Orbán
Rozhodnutie súdu zároveň otvára cestu k možnému vydaniu európskeho zatykača. Poľský parlament už v novembri 2025 zbavil Ziobra poslaneckej imunity a schválil jeho väzobné stíhanie.
Bývalý minister sa opakovane nedostavil na predvolania súdu a tvrdil, že ide o politicky motivované stíhanie zo strany súčasnej centristickej vlády.
Začiatkom roka uviedol, že získal „azyl“ v Maďarsku, ktorého premiér Viktor Orbán je jeho blízkym spojencom. Odborníci však upozorňujú, že občania členských štátov EÚ nemajú možnosť požiadať o azyl v inom štáte Únie.