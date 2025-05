Košičania využívajú zberné dvory čoraz častejšie, odpad budú môcť odovzdávať aj počas nedelí

Košičania budú môcť počas mája, konkrétne od 1. do 30. mája, využívať zberné dvory aj počas nedelí, a to od 8:00 do 16:00. Ako informovalo mesto Košice, dohodlo sa na tom so spoločnosťou Kosit v súvislosti s jarným upratovaním a ekologickým nakladaním s odpadmi.

Týka sa to všetkých šiestich zberných dvorov v metropole východu, na Jarmočnej ulici, Pri bitúnku, aj na Magnezitárskej, Popradskej a Železiarenskej ulici a ulici Napájadlá.

Jarné upratovanie

„Do jarného upratovania sa púšťame najmä v tomto období a počas víkendov. Aby sme vyšli v ústrety obyvateľom a zároveň znížili nápor na zberné dvory počas soboty, kedy sú navštevované vo zvýšenej miere, pristúpime počas mája k dočasnému otvoreniu zberných dvorov aj v nedeľu,“ objasnil primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Verí, že daný krok napomôže zodpovednému hospodáreniu s odpadmi.

„Každý rok nám narastá množstvo vytriedeného komunálneho odpadu a za uplynulé tri roky sa zvýšila úroveň vytriedenia už na 34 percent, čo je nárast o jednu tretinu. Svoj podiel na tom majú aj zberné dvory, ktoré Košičania využívajú čoraz častejšie,“ doplnil Polaček. Vlani Košičania priniesli do zberných dvorov v meste 12-tisíc ton odpadu, medziročný nárast bol temer 32-percent.

Prevádzková doba zberných dvorov počas letného režimu

„Štandardná prevádzková doba zberných dvorov je počas letného režimu (1. apríla až 30. septembra) od pondelka do soboty od 7:00 do 18:00,“ uvádza mesto Počas štátneho sviatku 8. mája budú všetky zberné dvory zatvorené. Odpad môžu obyvatelia mesta v zberných dvoroch odovzdať bez ďalších poplatkov, ich prevádzkovanie je zohľadnené v poplatku za komunálny odpad.

„V zmysle zákona musí každý producent odpadu odovzdať objemný a drobný stavebný odpad do zberného dvora. Ten slúži na zber rôznych druhov odpadu vrátane objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologického odpadu zo záhrad, ako konáre, tráva a lístie, plastov, papiera, skla, jedlých olejov a tukov, batérii, šatstva a textilu a pod. Podrobnosti o prijímaných druhoch odpadu sú zverejnené pri vstupe do zberného dvora a na webových stránkach kosit.sk a kosice.sk,“ upozorňuje samospráva.

Zelený odpad

Záhradkárske organizácie si môžu bezplatne objednať veľkokapacitný kontajner prostredníctvom mestskej časti v prípade, ak v ňom bude výlučne zelený odpad.

„Takýto odpad im bude bezplatne odvezený v prípade, ak ten kontajner bude pod ich dohľadom a na ich zodpovednosť napr. pod dozorom povereného zamestnanca MČ. Takisto môže odviezť odpad do niektorého zberných dvorov,“ doplnilo mesto.