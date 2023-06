Politickým subjektom sa kráti čas na odovzdanie kandidátnych listín, doposiaľ tak urobilo len sedem z nich

Politické subjekty majú posledné dni na odovzdanie kandidátnych listín do nadchádzajúcich predčasných parlamentných volieb. Musia to stihnúť do nedeľňajšej polnoci. Dovtedy majú čas aj na utváranie prípadných koalícií a spájanie. Na tlačovej besede o tom informoval minister vnútra Ivan Šimko.

Kandidátky sa v sobotu nebudú preberať

Uviedol tiež, že dosiaľ odovzdalo kandidátne listiny sedem politických subjektov. Minister upozornil, že kandidátky sa nebudú preberať v sobotu, čiže politické subjekty ich môžu odovzdať v piatok 30. júna, alebo v nedeľu 2. júla. Rovnako zdôraznil, že po podaní kandidátky ju už nie je možné dopĺňať ani meniť poradie kandidátov.

Šimko pripomenul aj potrebu uhradiť volebnú kauciu vo výške 17-tisíc eur. Kandidátky musí do 12. júla preskúmať Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Ak kandidátne listiny splnia potrebné náležitosti, najneskôr 22. júla budú komisiou zaregistrované. Komisia následne vyžrebuje volebné čísla, ktoré budú zverejnené na webe ministerstva vnútra. Minister tiež informoval, že kandidatúry sa možno vzdať do 28. septembra.

Voľby zo zahraničia

Ako informoval šéf ministerstva vnútra, o hlasovanie poštou zo zahraničia požiadalo dosiaľ viac než 11 800 voličov. Ako uviedol Šimko, najviac ich bolo z Českej republiky, Veľkej Británie, ale aj z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska. O voľbu poštou žiadali slovenskí občania aj zo Spojených štátov amerických, Holandska, Belgicka a ďalších štátov.

O voľbu poštou zo zahraničia možno požiadať prostredníctvom elektronického formulára, alebo poštou. Šimko pripomenul, že posledným termínom na doručenie žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia je 9. august.

Hlasovacie preukazy pre občanov, ktorí chcú hlasovať mimo miesta svojho bydliska, budú vydávané od 16. augusta. Požiadať o ne možno poštou alebo mailom do 8. septembra. Osobne žiadať o hlasovací preukaz možno do 29. septembra.