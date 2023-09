Politici, ktorí za posledného tri aj pol roka zlyhali, si podľa Pellegriniho žiadnu ďalšiu šancu nezaslúžia

Neschopnosť riadiť štát vládami Igora Matoviča (OĽaNO a priatelia) a Eduarda Hegera (Demokrati) nás podľa Petra Pellegriniho po tri aj pol roku priviedla do absolútnej katastrofy a rozvratu v každej jednej oblasti. Líder strany Hlas-SD to povedal na predvolebnom stretnutí strany v Prešove.

Podvodníci z roku 2020

Na neschopnosť vlád podľa Pellegriniho doplatili len ľudia, ktorých títo podvodníci pred voľbami v roku 2020 oklamali. „Toto sa už na Slovensko nikdy nesmie vrátiť a politici, ktorí takto zlyhali, si žiadnu ďalšiu šancu nezaslúžia,“ uviedol.

Ľudia podľa Pellegriniho na neschopnosť vlád „zaplatili obrovským chudobnením, nevídaným za celé desaťročia, svojím sklamaním, zúfalstvom a stratou dôvery v tento štát“. Vrátil sa aj k nezvládnutej pandémii koronavírusu, počas ktorej podľa neho desaťtisíce ľudí zaplatili úplne zbytočne aj obeť najvyššiu, v podobe zničeného zdravia či strateného života.

Zlatá stredná cesta

Pellegrini sa vyjadril aj ku kritickým hlasom, že v strane sú vajataví a nevedia sa k niektorým veciam jasne vyjadriť. „Svet nie je čiernobiely a nie vždy má len áno alebo nie, práve naopak – zlatá stredná cesta je preto zlatá, lebo je neraz tým najlepším riešením,“ povedal.

Pripomenul aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19. „Nehovorili sme ľuďom, nedajte sa očkovať, je to zlo. Ale nehovorili sme ani to, že očkovanie musí byť povinné. Vraveli sme veľmi jasne: nech sa dá zaočkovať každý, kto chce a môže, ale nech nikto nie je štátom trestaný za to, že sa nemohol alebo aj nechcel dať zaočkovať. Čo sa napokon ukázalo? Hlas mal vo svojom postoji úplnú pravdu,“ uviedol.

Aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine podľa Pellegriniho strana Hlas-SD jasne hovorí, že náš východný sused čelí agresii, ale zároveň hovorili a hovoria, že úsilie celého sveta má smerovať k mieru a skončeniu zabíjania, nie k ďalšiemu zabíjaniu.

„Áno, treba pomôcť všetkým obetiam vojny, ktorí si ratujú vlastný život. Ale zároveň to neznamená, že Ukrajina má byť jediným objektom záujmu slovenskej vlády a že Slovensko má celú svoju výzbroj poslať na východ,“ doplnil s tým, že „opäť sa po roku a pol vojny ukazuje, že ani v tomto prípade žiaden extrém nebol na mieste, pretože extrémy v naprostej väčšine prípadov nevedú k dlhodobému a udržateľnému výsledku“.

Pellegrini preto tvrdí, že Hlas-SD odmieta extrémy a predstavuje umiernenú strednú cestu. „To je tá pokojná sila, ktorá nerozdeľuje národ, nerozoštváva spoločnosť, ale vedie ju k lepšiemu životu,“ dodal.