Pellegrini: Na riešenie výziev, ktoré Slovensko čakajú, máme vo voľbách štyri rôzne ponuky (video)

Ak po predčasných voľbách nedôjde k zásadnému obratu v slovenskej politike, všetky problémy našej vlasti sa len prehĺbia a môžeme prísť o obrovskú príležitosť na zmenu a potom stratiť aj to, čo nám ešte zostalo. Povedal Peter Pellegrini v sobotu v Prešove.

Kritika bývalej vládnej koalície

Na riešenie vážnych výziev, ktoré Slovensko čakajú, podľa lídra strany Hlas-SD budeme mať o týždeň vo volebných miestnostiach štyri rôzne ponuky a v stávke je to, či dokážeme bojovať proti nebezpečenstvám, ktoré na nás čakajú – proti zdražovaniu, krízam, vojne, hospodárskemu úpadku i migračným tlakom.

Strany bývalej vládnej koalície sa podľa lídra Hlasu-SD tvária, že so situáciou na Slovensku nemajú nič spoločné a ohlasujú veľkolepé plány, čo všetko spravia vo voľbách.

Pellegrini pripomenul, že bývala vládna koalícia začínala s ústavnou väčšinou a skončila rozbitá na márne kúsky. „Trikrát jej padla vláda a niekdajšie koaličné strany dnes zúfalo bojujú o holé prežitie,“ uviedol. „Len sa stále zabúdajú ospravedlniť slovenským občanom za to, čo tu napáchali,“ doplnil.

Na chaose sa Hlas-SD nepodieľal

Jednou z možností teda je, že si vyberieme pokračovanie zúfalého chaosu a marazmu, do ktorého Slovensko uvrhli Matovič či Heger.

„Alebo si vyberieme návrat do minulosti, so všetkými jej chybami, ktoré ju chtiac či nechtiac sprevádzali,“ vrátil sa Pellegrini do čias premiérovania Roberta Fica a strany Smer-SD. Ďalšou možnosťou je podľa lídra Hlasu-SD ďalšie experimentovanie neskúsených politikov, ktorí majú neraz úplne pomýlené priority, akoby v živote neboli ďalej ako päť kilometrov za hlavným mestom.

Štvrtou možnosťou podľa Pellegriniho je strana Hlas-SD, ktorá chce lepší život pre ľudí, ich rodiny aj ich blízkych v pokojnej a súdržnej spoločnosti, ktorá ťahá v ťažkých časoch za jeden povraz. „To je cesta, ktorá môže vyviesť Slovensko z krízy a ukončiť toto trápenie,“ uviedol a pripomenul, že na vládnom chaose sa strana Hlas-SD nijako nepodieľala.

Do akej vlády strana pôjde

Strana chce podľa Pellegriniho byť hlasom starých i mladých, chorých a slabých, ale aj všetkých ľudí, ktorí živia svoje rodiny prácou svojich rúk a výsledkami svojho umu. Tiež hlasom odborníkov, slušnosti a zmierenia, skutočnej sociálnej demokracie, slovenských regiónov, hrdého a suverénneho Slovenska v zahraničí.

„Po troch rokoch našej existencie stojíme pred tou najťažšou skúškou. Presvedčiť ľudí v parlamentných voľbách, že naša politika zodpovedá našim sľubom a že máme právo s pokorou ich požiadať o mandát na spravovanie Slovenska. A ja dnes môžem hrdo a zodpovedne vyhlásiť, že doteraz sme všetkým našim sľubom naplno dostáli,“ povedal Pellegrini.

Líder Hlasu tiež priblížil, že pôjdu iba do takej vlády, v ktorej budú môcť splniť svoje sľuby, pretože na prvom mieste sú záujmy Slovenska a jeho občanov a až potom politická strana a osobné ambície. „Naša kandidátna listina je ponuka odborníkov, profesionálov a ľudí so silným životným príbehom. A nie zbierkou rôznych exotov, aktivistov či osôb pozbieraných na ulici počas mítingu,“ povedal Pellegrini.