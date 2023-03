Polícia zatiaľ nemôže vstúpiť do bytu či domu s opustenými psami, Zvierací ombudsman adresoval na ministerstvo vnútra návrh zákona

Polícia vstúpiť do bytu či domu s opustenými psami nemôže. Zatiaľ. Na nutnosť zmeniť to upozornil aj prípad spred niekoľkých dní, kde polícia spolu s iniciatívou Zvierací ombudsman pomáhali opusteným psíkom dostať sa z bytu, v ktorom boli bez jedla a vody po tom, čo ich majiteľku odviezli do nemocnice, kde napokon aj zomrela.

Návrh zákona

Tím Zvierací ombudsman preto adresoval Ministerstvu vnútra SR návrh zákona o obecnej polícii, v ktorom by bolo povolené vstúpiť polícii do bytu či domu a zachrániť opustené zvieratá v núdzi, informuje v tlačovej správe hovorkyňa tímu Zvierací ombudsman Katarína Schneiderová.

Tím Zvieracieho ombudsmana na Zelenej linke MŽP SR dostal žiadosť o pomoc psíkom, ktorí zostali v byte ich majiteľky zavreté niekoľko dní, a tak sa okamžite skontaktovali s políciou i Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) v Bratislave. Ukázalo sa však, že dostať sa do bytu po zosnulej majiteľke nie je vôbec také jednoduché.

Potrebujú pomoc

„Slovenský zákon totiž nemyslí na situáciu (a pritom vôbec nie zriedkavú), že po zosnulom môžu v domácnosti zostať bezmocné zvieratá, ktoré budú potrebovať pomoc,“ uviedla Schneiderová a dodala, že podľa aktuálne platnej legislatívy môže byt, v ktorom sa nachádza zviera odkázané na pomoc, otvoriť len veterinárny inšpektor. Polícia túto právomoc v súčasnosti nemá.

V spolupráci s RVPS v Bratislave sa iniciatíve napokon podarilo dostať k zvieratám a umiestniť ich dočasne do útulku Slobody zvierat. Momentálne sú však už v Štátnej karanténnej stanici v Martine v dočasnej náhradnej starostlivosti, kde musia byť umiestnené počas prebiehajúceho dedičského konania.

Záchrana zvierat

Tento prípad opätovne potvrdil nutnosť zmeny, na ktorú už dlhodobo iniciatíva Zvierací ombudsman upozorňuje. Ministerstvu vnútra preto bezprostredne po záchrane psíkov adresovali pripomienky k návrhu zákona o obecnej polícii.

Podľa návrhu tak bude obecná polícia v prípade, že nie je možné zabezpečiť veterinárneho inšpektora, oprávnená vstúpiť do bytu, domu alebo na pozemok v akútnom prípade ohrozenia a ochrany zvieraťa, nielen človeka ako doteraz. Obecná polícia má, okrem iného, aj najčastejšie skúsenosti s túlavými zvieratami.

„V prípadoch, kedy ide zvieraťu o život, alebo je vážne ohrozené jeho zdravie, je kľúčový čas a rýchlosť. Preto je dôležité, aby v prípade, že sa veterinárny inšpektor nevie rýchlo dostaviť na miesto, mala túto možnosť obecná alebo mestská polícia. Kompetentní musia mať právomoc vstúpiť do obydlia, ak vec neznesie odklad, aj bez súhlasu vlastníka,“ konštatuje iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorá sa o túto zmenu snaží.