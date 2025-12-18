Polícia zadržala siedmich mužov podozrivých z prípravy násilného útoku len pár dní po streľbe na Bondi Beach

Miestna polícia uviedla, že zatiaľ nezistila súvislosť s útokom, pri ktorom bolo v nedeľu večer zabitých 15 ľudí.
Australia Shooting
Policajná hliadka na mieste nedeľňajšej masovej streľby na Bondi Beach po tom, ako pláž znovu sprístupnili pre verejnosť. Foto: Ilustračné: AP Photo/Steve Markham
Ozbrojené policajné jednotky vo štvrtok zadržali siedmich mužov v juhozápadnej časti Sydney po tom, čo polícia dostala tip, že by mohli pripravovať násilný čin v meste, ktoré sa spamätáva z nedávnej masovej streľby na Bondi Beach.

Zasahovali špeciálne jednotky

Miestna polícia uviedla, že zatiaľ nezistila súvislosť s útokom, pri ktorom bolo v nedeľu večer zabitých 15 ľudí vrátane jednej slovenskej občianky. Podľa vyhlásenia zasahovali špeciálne taktické jednotky, ktoré zastavili dve vozidlá po informácii, že „možno dochádza k plánovaniu násilného činu“.

Podľa záberov miestnych médií policajti v maskovacích uniformách prehľadávali zadržaných mužov ležiacich tvárou k zemi so zviazanými rukami. Jeden z podozrivých mal na hlave viditeľnú ranu.

Zadržaní spolupracujú s políciou

Policajné SUV narazilo čelne do auta, ktoré používali podozriví. Polícia uviedla, že všetci siedmi muži momentálne spolupracujú pri vyšetrovaní.

K zadržaniu došlo len niekoľko dní po vznesení obvinení voči Sajidovi Akramovi a jeho synovu Naveedovi z antisemitského útoku na Bondi Beach, najhoršej masovej streľby v Austrálii za takmer 30 rokov.

