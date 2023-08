Polícia začala trestné stíhanie, pri dopravných nehodách v Košickom kraji prišli o život dvaja vodiči (foto)

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s piatkovými dopravnými nehodami, pri ktorých prišli o život dvaja vodiči v Košickom kraji. U oboch zosnulých vodičov bude vykonaná pitva pre prípadné zistenie požitia alkoholických nápojov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa košického krajského riaditeľstva Policajného zboru Jana Mésarová.

Prvá sa stala v okrese Košice okolie v popoludňajších hodinách. Pri prejazde pravotočivej zákruty z doposiaľ neznámych príčin zišiel 70-ročný vodič na osobnom aute značky Renault po ceste II/548 od obce Šemša smerom na obec Malá Ida s vozidlom mimo vozovku a narazil do betónového múrika. Po náraze sa vozidlo prevrátilo na bok. Vodič zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol.

Dopravná nehoda motocyklu v okrese Rožňava. Foto: www.facebook.com

V popoludňajších hodinách sa stala aj druhá dopravná nehoda tentokrát v Rožňavskom okrese. 50-ročný Čech viedol motocykel značky Honda po štátnej ceste I/67 v smere od obce Stratená na Poprad, keď v tuneli zatiaľ z nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s vozidlom značky Ford Transit, ktoré šoféroval 69-ročný vodič. Pri dopravnej nehode utrpel motocyklista zranenia nezlúčiteľné so životom. Zároveň jedného zo spolujazdcov motorového vozidla previezli leteckou záchrannou službou do nemocnice.