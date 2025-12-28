Ženu, ktorá dobodala muža kuchynskými nožmi, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy

Prípad sa stal skoro ráno v piatok 26.  decembra v Dolnej Krupej v okrese Trnava, v časti Potôčky.
Vyšetrovateľ trnavskej krajskej kriminálky obvinil 55 ročnú ženu z okresu Trnava z obzvlášť závažného zločinu vraždy v prípade, ktorý sa stal skoro ráno v piatok 26. decembra v Dolnej Krupej v okrese Trnava, v časti Potôčky.

Obvinená kuchynskými nožmi spôsobila 61 ročnému mužovi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinenej.

„Okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu skutku, ako aj samotný motív, budú predmetom vyšetrovania,“ informovala trnavská krajská polícia. Žena bola podľa medializovaných informácií v noci, kedy sa skutok stal, pod vplyvom alkoholu. Udalosť sa stala v areáli bývalého majera pred Dolnou Krupou.

