Polícia vyšetruje vraždu muža v Dolnej Krupej, podozrivú osobu zadržali – FOTO

Polícia od skorých ranných hodín preveruje oznámenie o násilnom úmrtí muža v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Podľa prvých zistení polície muž zomrel v miestnej časti Potôčky na následky konania inej osoby. Podozrivá osoba skončila v rukách polície.
„Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý spolu s výjazdovou skupinou vykonáva na mieste neodkladné a neopakovateľné úkony,“ informovala trnavská polícia.
Bližšie informácie poskytne hneď, ako to vyšetrovanie prípadu umožní.