Polícia vyšetruje vraždu muža v Dolnej Krupej, podozrivú osobu zadržali – FOTO

Podozrivá osoba skončila v rukách polície.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policajná páska
Foto: ilustračné, www.facebook.com.
Dolná Krupá Regionálne správy Regionálne správy z lokality Dolná Krupá

Polícia od skorých ranných hodín preveruje oznámenie o násilnom úmrtí muža v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Podľa prvých zistení polície muž zomrel v miestnej časti Potôčky na následky konania inej osoby. Podozrivá osoba skončila v rukách polície.

„Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý spolu s výjazdovou skupinou vykonáva na mieste neodkladné a neopakovateľné úkony,“ informovala trnavská polícia.

Bližšie informácie poskytne hneď, ako to vyšetrovanie prípadu umožní.

Okruhy tém: Polícia Vražda Vyšetrovanie
