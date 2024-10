Polícia vyšetruje smrteľnú nehodu švajčiarskej juniorskej cyklistky na MS. Organizátori vyzvali pretekárky o svedectvá

Polícia v Zürichu nemá žiadnych svedkov ani kamerové záznamy, ktoré by objasnili nehodu, na následky ktorej prišla o život mladá švajčiarska cyklistka Muriel Furrerová.

Tá skonala v piatok 27. septembra na následky zranení zo štvrtkových (26. 9.) pretekov junioriek s hromadným štartom na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Zürichu.

V tých istých pretekoch získala Slovenka Viktória Chladoňová bronzovú medailu.

Našli ju mimo cesty

Furrerová utrpela zranenia počas daždivého počasia na šmykľavej lesnej ceste pri Küsnachte, južne od Zürichu. Podľa spoločného vyhlásenia polície a prokuratúry v Zürichu ešte nie je známy presný čas, kedy nastal pád Furrerovej.

Vyšetrovanie ukázalo, že cyklistka spadla pri zostupe na miernej ľavotočivej zákrute na ceste.

Podľa vyšetrovateľov ju našiel v bezvedomí v lese mimo cesty bezpečnostný predstaviteľ pretekov. Následne Furrerovú letecky transportovali do nemocnice.

Bez zapojenia

Na piatkovej tlačovej konferencii predstavitelia Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) a miestni organizátori pretekov poskytli len málo podrobností o nehode a záchrannej operácii, pričom upozorňovali pred šíriacimi sa špekuláciami.

Vyšetrovatelia v pondelok (30. 9.) uviedli, že nemajú dôkazy o tom, že by do nehody bol zapojený niekto iný alebo že by ju niekto videl.

Furrerovej rodina po tragickej udalosti súhlasila s pokračovaním deväťdňového svetového šampionátu, ktorý sa skončil v nedeľu (29. 9.).

Nikto sa neprihlásil

Podľa vyšetrovania denníka Blick musela Furrerová spadnúť v čase 11.03 alebo 11.04 h a určite v tej chvíli nejazdila sama. Organizátori vyzvali pretekárky, ktoré ju videli spadnúť.

„Zatiaľ nie je úplne jasné, či si niečo všimli jej bezprostredné konkurentky. Na otázku, či sa tak stalo, príslušné úrady uviedli, že zatiaľ sa nikto neprihlásil ako svedok nehody,“ napísal Blick.