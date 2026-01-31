Polícia potvrdila zásah na Dunaji, mladá žena skočila zo Starého most, previezli ju do nemocnice

Policajtom sa podarilo zachrániť mladú ženu, ktorá v Bratislave skočila do Dunaja. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, v sobotu krátko po 7:00 prijali oznámenie o skoku ženy zo Starého Mosta do rieky.
Na miesto sa okamžite presunuli policajné a ostatné záchranné zložky. „Žena sa nachádzala v toku rieky, pričom ju prúd niesol smerom k mostu Apollo. Na úrovni nákupného centra Eurovea sa ju policajtom podarilo z vody vytiahnuť,“ uviedla hovorkyňa.
Podľa polície išlo o 26-ročnú ženu, ktorá bola pri vedomí a komunikovala. „Po poskytnutí pomoci si ju do starostlivosti prevzali záchranári a bola prevezená do jednej z bratislavských nemocníc,“ dodala hovorkyňa.