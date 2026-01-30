Muža obvinili z trojnásobnej vraždy vo Vranove nad Topľou, hrozí mu 25-ročné väzenie

Obvinený mal trom svojim blízkym spôsobiť mnohopočetné bodnorezné poranenia, ktorým na mieste podľahli. Obeťami sú 65-ročný muž, 61-ročná a 42-ročná žena.
V súvislosti so stredajšou tragickou udalosťou vo Vranove n/Topľou obvinil krajský policajný vyšetrovateľ z obzvlášť závažného zločinu vraždy 35-ročného muža. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, obvinený mal trom svojim blízkym spôsobiť mnohopočetné bodnorezné poranenia, ktorým na mieste podľahli.

Obeťami sú 65-ročný muž, 61-ročná a 42-ročná žena. Obvineného polícia na mieste tragédie obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. „Krajský vyšetrovateľ v prípade vykonával potrebné procesné úkony, ktoré umožnili následne vzniesť obvinenie. Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Ligdayová.

Ak sa mužovi vina preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. „Ide o skutok spáchaný závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe,“ skonštatovala policajná hovorkyňa.

Najnovšie na SITA.sk