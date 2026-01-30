Štvorročného chlapca v obci Sačurov prešlo nákladné auto, dieťa nehodu neprežilo

Chlapca za presne nezistených okolností zachytilo nákladné vozidlo prevážajúce veľkokapacitný kontajner na odpadky.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sačurov
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Sačurov Regionálne správy Regionálne správy z lokality Sačurov

Pri tragickej dopravnej nehode v obci Sačurov prišiel vo štvrtok 29. januára o život štvorročný chlapec. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, chlapca za presne nezistených okolností zachytilo nákladné vozidlo prevážajúce veľkokapacitný kontajner na odpadky. „Päťdesiatšesťročný vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ skonštatovala Ligdayová.

Vranovský okresný vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. „Miesto činu bolo zabezpečené. Vyšetrovateľ zisťuje presnú príčinu za akých došlo k úmrtiu chlapčeka, ako aj mieru zavinenia zúčastnených,“ dodala policajná hovorkyňa.

Viac k osobe: Jana Ligdayová
Firmy a inštitúcie: Policajný zbor SR
Okruhy tém: Tragická dopravná nehoda Trestné stíhanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk