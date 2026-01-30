Štvorročného chlapca v obci Sačurov prešlo nákladné auto, dieťa nehodu neprežilo

Pri tragickej dopravnej nehode v obci Sačurov prišiel vo štvrtok 29. januára o život štvorročný chlapec. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, chlapca za presne nezistených okolností zachytilo nákladné vozidlo prevážajúce veľkokapacitný kontajner na odpadky. „Päťdesiatšesťročný vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ skonštatovala Ligdayová.
Vranovský okresný vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. „Miesto činu bolo zabezpečené. Vyšetrovateľ zisťuje presnú príčinu za akých došlo k úmrtiu chlapčeka, ako aj mieru zavinenia zúčastnených,“ dodala policajná hovorkyňa.