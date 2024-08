Polícia opäť prešetruje výzvu na odstúpenie ministerky Šimkovičovej, predvolali si jednu z jej iniciátoriek

Polícia opäť prešetruje výzvu na odstúpenie Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) z postu ministerky kultúry. Koncom júla si na vypočutie predvolala umelkyňu a jednu z iniciátoriek výzvy Ilonu Németh. Výzvu doposiaľ podpísalo takmer 190-tisíc ľudí. Podnet na opätovné prešetrenie mal prísť od samotnej ministerky Šimkovičovej.

„Bol to pre mňa šok z toho, kde sa ako krajina nachádzame. Bola som presvedčená, že toto sa už nemôže vrátiť,“ uviedla Németh pre Denník N a dodala, že považovala „celú vec“ za uzavretú.

Otázky polície

Németh sa na polícii pýtali na celý priebeh zverejnenej výzvy, na proces kontroly podpisov či odovzdanie vytlačených hárkov do podateľne ministerstva kultúry.

„Otázky sa týkali aj toho, ako sme vyjasnili, že ide o verejnú výzvu na odstúpenie, nie o petíciu, ktorá má mať iné náležitosti. Bolo to vecné,“ povedala Németh.

Ponižujúci výsluch

Ako ďalej pre Denník N uviedla, výsluch bol pre ňu ponižujúci.

„Veľmi zle mi to padlo, bolo to ponižujúce. O seba sa nebojím, o to vôbec nejde, ale ide o to, kde sme sa to ocitli, že za vyjadrenie názoru, čo je základné ľudské právo, som bola na výsluchu,“ hovorí Németh.

Spochybňovanie otvorenej výzvy

Otvorená výzva na odstúpenie ministerky kultúry bola zverejnená v januári tohto roku. Šimkovičová ju viackrát spochybňovala a tvrdila, že podpisy sú zmanipulované.

„Minimálne tritisíc ľudí je tam duplicitne uvedených a minimálne stotisíc podpisov je neidentifikovateľných,“ uviedol za ministerstvo generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala. Ten zároveň podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na generálnu prokuratúru.

Polícia nevidela dôvody na trestné konanie

Prípad po dvoch mesiacoch vyšetrovania polícia uzavrela s tvrdením, že na trestné konanie nevidí dôvody.

Ako začiatkom apríla pre agentúru SITA uviedla Gabriela Kováčová z Krajskej prokuratúry v Bratislave, poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Bratislava Staré Mesto – stred trestné oznámenie odmietol, „nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania„.