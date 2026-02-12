Polícia našla v Leviciach dve telá bez známok života, obeťami vraždy sú matka a jej maloletá dcéra

Podozrivého muža zadržali.
Dve telá bez známok života našli policajti vo štvrtok ráno v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy v Leviciach. Podľa nitrianskej krajskej polície bola žena a jej maloletá dcéra zavraždené.

Na Mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý povedal, že niekomu ublížil. „Podozrivý muž bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy,“ informovala nitrianska krajská polícia. Podľa televízie Markíza je zadržaným mužom bývalý druh zavraždenej, ktorý obete dobodal.

