Tragický nález v obci Henclová. Telo muža našli v kaluži krvi, vedľa neho ležala sekera

Vec si prevzal vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policajná páska
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Gelnica Iné správy Iné správy z lokality Gelnica

V obci Henclová (okres Gelnica) vo štvrtok v ranných hodinách našli telo muža bez známok života. Ako informuje portál tvnoviny.sk, muža mali nájsť v kuchyni, v kaluži krvi. Údajne vedľa neho na zemi ležala sekera. Políciu podľa informácií tvnoviny.sk privolal brat zosnulého, ktorý s ním žil v spoločnej domácnosti.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v KošiciachJana Illésová pre agentúru SITA potvrdila, že vo štvrtok nadránom došlo v okrese Gelnica k násilnej trestnej činnosti.

Na mieste bola nájdená jedna osoba bez známok života. Vzhľadom na úkony, ktoré naďalej prebiehajú na mieste činu, nateraz nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla. Doplnila, že vec si prevzal vyšetrovateľ krajskej kriminálnej polície, vec preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. „Viac informácií poskytneme, až to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uzavrela.

Viac k osobe: Jana Illésová
Firmy a inštitúcie: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
Okruhy tém: nález tela
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk