Policajti z obvodného oddelenia v Drienove sa dočkali nových priestorov, pribudla aj prístavba

V obci Drienov (okres Prešov) oficiálne otvorili zrekonštruované priestory miestneho Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ). Obnova budovy stála 826-tisíc eur a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti ju financoval rezort vnútra.

Ako informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann, rekonštrukciu základného policajného útvaru v Drienove obstaralo ministerstvo vnútra ešte v minulom roku. Staviteľovi trvali rekonštrukčné práce deväť mesiacov a priestory boli skolaudované v januári tohto roka. K pôvodnej časti pribudla prístavba.

Objekt má novú strechu, okná i fasádu, novú elektroinštaláciu a sociálne zariadenia aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Dobudované boli aj parkovacie plochy.

„Verím, že odovzdaním tejto budovy policajtom výrazne skvalitníme ich pracovné prostredie a občania, ktorí sem prídu sa tiež budú cítiť menej vystresovaní,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Od roku 2023 investovalo ministerstvo vnútra do obnovy objektov používaných policajným zborom takmer 33 miliónov eur. Zrekonštruovaných bolo celkom 12 objektov a modernizácia prebieha na ďalších 15 policajných objektoch.

V Prešovskom kraji v súčasnosti prebieha rekonštrukcia OO PZ Lipany, ktorá by mala byť ukončená do leta. V tomto roku by mali byť zrekonštruované aj priestory OR PZ v Bardejove.

Do územnej pôsobnosti OO PZ Drienov, s rozlohou takmer 180 kilometrov štvorcových, patrí 18 obcí s 19-tisíc obyvateľmi. Z nich takmer 7000 sú Rómovia zo sociálne vylúčených skupín.